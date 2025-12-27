تأثیر طوفان زمستانی بر هزاران پرواز

طوفان زمستانی منجر به لغو یا تاخیر در هزاران پرواز در سراسر ایالات‌متحده شد.

به گزارش ایسنا، طبق گزارش وب‌سایت ردیابی پرواز FlightAware، تا جمعه‌شب، هزار و 600 پرواز در سراسر ایالات‌متحده لغو و هفت هزار و 400 پرواز با تأخیر انجام شد.

بیشترین آسیب‌ها متوجه فرودگاه‌های «جان اف کندی اینترنشنال»، «نیوآرک لیبرتی» و «لاگاردیا» است که همگی به منطقه نیویورک خدمات‌رسانی می‌کنند. «بوستون»، «شیکاگو» و «تورنتو» در کانادا نیز تحت تأثیر قرار گرفتند. سازمان ملی هواشناسی از ساعت ۱۶ به وقت محلی روز جمعه تا ساعت ۱۳روز شنبه هشدار طوفان زمستانی صادر کرد.

به گزارش بی‌بی‌سی، در رسانه‌های اجتماعی، فرودگاه‌ها به مسافران هشدار می‌دادند که برای اطلاع از وضعیت پروازهای خود با شرکت هواپیمایی مربوطه تماس بگیرند. این در حالی است که در ایالت کالیفرنیا نیز طی روزهای گذشته، رانش گل‌‌و‌لای به همراه بارش‌های سیل‌آسا به بسیاری از وسایل نقلیه و خانه‌ها خسارت وارد کرده است. بارندگی در سراسر این منطقه باعث جاری‌شدن سیل و آبگرفتگی جاده‌ها شد. حوادث مرتبط با سیل تا روز جمعه در این ایالت دست‌کم سه کشته برجای گذاشت.

به گزارش گاردین، مقامات محلی برای «رایت‌وود» شهری با کمتر از پنج هزار نفر جمعیت در حدود ۱۳۰ کیلومتری شمال‌شرقی لس‌آنجلس، هشدار تخلیه صادر کردند.