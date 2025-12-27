رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا از آغاز درج نشان «قلب قرمز اهدای عضو» روی گواهینامه رانندگی افراد متقاضی خبر داد و همزمان شرایط سنی و دسته‌بندی گواهینامه‌های موتور و خودرو را تشریح کرد.

سرهنگ امیری به ایسنا گفت: به دنبال دستور سردار حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، طرح درج آرم اهدای عضو روی گواهینامه‌های رانندگی آغاز شده است. این اقدام خداپسندانه همانند بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته اجرا می‌شود و افرادی که علاقه‌مند باشند، می‌توانند هنگام ثبت درخواست گواهینامه، تمایل خود را ثبت کنند تا علامت قلب قرمز- به نشانه اهدای عضو- روی گواهینامه‌شان درج شود. وی افزود: افراد می‌توانند هنگام صدور اولیه گواهینامه، تعویض یا دریافت المثنی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک پلیس+۱۰ درخواست درج این نشان را ثبت کنند و پس از طی مراحل قانونی، علامت قلب قرمز هنگام چاپ گواهینامه روی آن جانمایی خواهد شد. رئیس مرکز صدور گواهینامه راهور فراجا در ادامه با اشاره به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای افراد ۱۶ تا ۱۸ سال، ادامه داد: در بیشتر استان‌ها آموزشگاه‌های موتور فعال هستند و به نوجوانان این بازه سنی دو نوع گواهینامه ارائه می‌شود؛ گواهینامه موتورسیکلت‌های تا ۵۰ سی‌سی با عنوان «الف‌میم» و موتورسیکلت‌های ۱۲۵ سی‌سی با عنوان «الف 1».

امیری همچنین توضیح داد: در مجموع سه مدل گواهینامه موتورسیکلت الف‌میم، تا ۵۰ سی‌سی؛ الف ۱، تا ۱۲۵ سی‌سی و الف ۲، از ۱۲۵ سی‌سی تا حدود ۲۵۰ سی‌سی براساس دستورالعمل‌های موجود داریم. به گفته وی، گواهینامه وسایل نقلیه نیز شامل پایه سه، پایه دو و پایه یک است؛ پایه سه برای خودروهای سواری و وانت شخصی، پایه دو برای وسایل عمومی نیمه‌سنگین و پایه یک برای وسایل عمومی سنگین صادر می‌شود.

رئیس مرکز صدور گواهینامه درباره شرایط سنی صدور گواهینامه‌ها اعلام کرد: گواهینامه پایه سه برای حداقل افراد ۱۸ سال؛ پایه دو، حداقل ۲۱ سال؛ پایه یک، حداقل ۲۳ سال؛ الف‌میم و الف ۱، از ۱۶ سال؛ الف ۲، حداقل ۱۸ سال است.