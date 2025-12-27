فارسی | العربي | English
معاون وزیر بهداشت خبر داد

معرفی تبلیغ‌کنندگان خدمات زیبایی غیرمجاز به مراجع قضائی

معاون درمان وزارت بهداشت با بیان این‌که برای هرگونه تبلیغات پزشکی باید از سازمان نظام پزشکی مجوز گرفته شود، گفت: پزشکان متخلفی که تبلیغ بدون مجوز انجام دهند به مراجع قضائی معرفی می‌شوند.
سیدسجاد رضوی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره تبلیغات غیرمجاز خدمات زیبایی اظهار داشت: ما یک سامانه تلفنی 190 در وزارت بهداشت داریم که با گزارش‌های مردمی، موارد تخلف به سامانه 190 ارسال می‌شود و در آنجا با دقت و براساس ضوابط بررسی می‌شود. همچنین معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی گزارش‌ها را پیگیری می‌کنند، بازدید میدانی انجام می‌دهد و حتی خودشان هم بازدیدهای فعال دارند. در مواردی دخالت‌های غیرمجاز شناسایی شده و توسط دانشگاه‌های مختلف با آن برخورد شده است و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شده‌اند. اگر آسیبی به جامعه وارد شده باشد، موضوع پیگیری می‌شود و در صورتی که مرکزی غیرمجاز باشد، همان موقع پلمب خواهد شد.
رضوی درباره تبلیغ خدمات زیبایی توسط پزشکان نیز گفت: در مورد خدمات پزشکی که در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، کمیسیون صلاحیت حرفه‌ای وجود دارد و اگر صلاحیت افراد مورد سؤال قرار بگیرد، در آن کمیسیون بررسی می‌شود. این کمیسیون قانونی است و هر تصمیمی که اعلام کند، طبق آن عمل می‌شود. درخصوص تبلیغات نیز، اعتقاد شخصی من این است که تبلیغات در حوزه درمان و زیبایی به طور کلی ممنوع است. در دنیا فقط در حوزه بهداشت و پیشگیری تبلیغات وجود دارد. در هیچ جای دنیا برای درمان حتی اگر دارو یا وسیله درست و مورد تأیید باشد تبلیغ انجام نمی‌شود، زیرا انواع دارو و روش درمانی وجود دارد و تبلیغ می‌تواند ایجاد مشکل کند. طبق قانون فعلی، برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظام پزشکی مجوز گرفته شود.
وی افزود: اگر کسی بدون مجوز تبلیغ کند یا در اینستاگرام تبلیغات انجام دهد، معاونین درمان با همکاری سازمان‌های مربوطه برخورد می‌کنند، تلفن افراد متخلف قطع می‌شود و با کمک قوه قضائیه موضوع پیگیری شده و فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی می‌شود.

