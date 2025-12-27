معرفی تبلیغکنندگان خدمات زیبایی غیرمجاز به مراجع قضائی
معاون درمان وزارت بهداشت با بیان اینکه برای هرگونه تبلیغات پزشکی باید از سازمان نظام پزشکی مجوز گرفته شود، گفت: پزشکان متخلفی که تبلیغ بدون مجوز انجام دهند به مراجع قضائی معرفی میشوند.
سیدسجاد رضوی در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم درباره تبلیغات غیرمجاز خدمات زیبایی اظهار داشت: ما یک سامانه تلفنی 190 در وزارت بهداشت داریم که با گزارشهای مردمی، موارد تخلف به سامانه 190 ارسال میشود و در آنجا با دقت و براساس ضوابط بررسی میشود. همچنین معاونتهای درمان دانشگاههای علوم پزشکی گزارشها را پیگیری میکنند، بازدید میدانی انجام میدهد و حتی خودشان هم بازدیدهای فعال دارند. در مواردی دخالتهای غیرمجاز شناسایی شده و توسط دانشگاههای مختلف با آن برخورد شده است و افراد متخلف به مراجع قضائی معرفی شدهاند. اگر آسیبی به جامعه وارد شده باشد، موضوع پیگیری میشود و در صورتی که مرکزی غیرمجاز باشد، همان موقع پلمب خواهد شد.
رضوی درباره تبلیغ خدمات زیبایی توسط پزشکان نیز گفت: در مورد خدمات پزشکی که در حوزههای مختلف انجام میشود، کمیسیون صلاحیت حرفهای وجود دارد و اگر صلاحیت افراد مورد سؤال قرار بگیرد، در آن کمیسیون بررسی میشود. این کمیسیون قانونی است و هر تصمیمی که اعلام کند، طبق آن عمل میشود. درخصوص تبلیغات نیز، اعتقاد شخصی من این است که تبلیغات در حوزه درمان و زیبایی به طور کلی ممنوع است. در دنیا فقط در حوزه بهداشت و پیشگیری تبلیغات وجود دارد. در هیچ جای دنیا برای درمان حتی اگر دارو یا وسیله درست و مورد تأیید باشد تبلیغ انجام نمیشود، زیرا انواع دارو و روش درمانی وجود دارد و تبلیغ میتواند ایجاد مشکل کند. طبق قانون فعلی، برای هرگونه تبلیغات باید از سازمان نظام پزشکی مجوز گرفته شود.
وی افزود: اگر کسی بدون مجوز تبلیغ کند یا در اینستاگرام تبلیغات انجام دهد، معاونین درمان با همکاری سازمانهای مربوطه برخورد میکنند، تلفن افراد متخلف قطع میشود و با کمک قوه قضائیه موضوع پیگیری شده و فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی میشود.