16 هزار تن کنجاله دامی با دستور قضائی از بندر امام خمینی(ره) ترخیص شد
دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی(ره) از صدور دستور قضائی برای ترخیص بیش از ۱۶هزار تن کنجاله سویا با هدف صیانت از امنیت غذایی کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، محمدرضا جعفریاصل گفت: پس از بررسیهای تخصصی انجامشده از سوی اداره استاندارد بندر امام خمینی(ره)، سلامت 16هزار و 400 تن کنجاله دامی از حیث ایمنی و بهداشت کالا و انطباق با استانداردهای فنی در تمامی شاخصها مورد تأیید قرار گرفت و با توجه به عدم وجود هرگونه مخاطره بهداشتی برای دام و طیور، به پیگیری دادستانی شهرستان و رفع موانع حقوقی و قضائی مجوز ترخیص از بندر این محموله صادر شد.
جعفریاصل افزود: این اقدام قضائی در شرایطی صورت گرفت که تسریع در تأمین نهادههای دامی، نقشی مستقیم و تعیینکننده در پایداری زنجیره تولید محصولات پروتئینی، کنترل قیمتها و حفظ ثبات بازار دارد و هرگونه تأخیر در ترخیص اینگونه محمولهها میتواند منجر به اختلال در امنیت غذایی کشور شود.
وی با تأکید بر رویکرد پیشگیرانه دستگاه قضائی ادامه داد: جلوگیری از رسوب و انباشت کالا در بنادر، علاوهبر کاهش هزینههای اضافی نگهداری، مانع از ایجاد کمبود کاذب در بازار و بروز نوسانات قیمتی میشود و این موضوع از مصادیق صیانت از حقوق عامه و حمایت از معیشت مردم است.
گفتنی است، در ماههای اخیر گذشته با پیگیری دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی(ره)، ۲۸هزار تن پودر آلومینا مورد نیاز شرکت آلومینیوم ترخیص شد؛ اقدامی که از بروز اختلال در تولید سالانه ۱۸۰هزار تن آلومینیوم و تهدید اشتغال بیش از ۲۵۴هزار نفر جلوگیری کرد.