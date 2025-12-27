سازمان هواشناسی کشور نسبت به سرمای کم‌سابقه و یخبندان در ۲۴ استان و بارش برف و باران و رعد و برق در ۲۷ استان هشدار داد.

به گزارش ایسنا، سازمان هواشناسی کشور با صدور هشدار هواشناسی سطح نارنجی از فعالیت دو سامانه جوی «تشدید فعالیت سامانه بارشی» و «نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های بالا» در روزهای آینده خبر داد. این شرایط نواحی مختلف کشور را با بارش برف، رعد و برق و وزش باد شدید و کاهش دما همچنین کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده، سرمای غیرمتعارف و کم‌سابقه و پدیده مه رو‌به‌رو خواهد کرد.

سازمان هواشناسی کشور در این اطلاعیه اعلام کرد که اولین سامانه جوی مورد اشاره موجب بارش برف و در نواحی گرمسیر باران با رعد و برق، وزش باد شدید در برخی نقاط و کاهش محسوس دما و پدیده مه خواهد شد.

این شرایط که از دیروز شنبه آغاز شده تا سه‌شنبه 9 دی‌ماه ادامه می‌یابد؛ به طوری که یکشنبه فارس، بوشهر، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، لرستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، غرب و جنوب اصفهان و نیمه‌جنوبی اردبیل تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند.

این وضعیت جوی دوشنبه برای بوشهر، فارس، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، نیمه‌شرقی خوزستان، نیمه‌غربی و جنوب کرمان، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، آذربایجان‌غربی، کردستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و جنوب لرستان و سه‌شنبه برای شمال غرب فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، چهارمحال و بختیاری، نیمه‌شرقی خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان، جنوب آذربایجان‌غربی، آذربایجان‌شرقی، جنوب اردبیل، ارتفاعات استان‌های قزوین، البرز، تهران، زنجان و سمنان، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و شمال خراسان‌رضوی، شمال بوشهر و جنوب سیستان و بلوچستان پیش‌بینی می‌شود.

تشدید فعالیت این سامانه بارشی اختلال در ناوگان حمل‌ونقل، لغزندگی محورهای مواصلاتی و انسداد گردنه‌های برف‌گیر و راه‌های روستایی در مناطق سردسیر به سبب بارش برف، احتمال قطع برق، سیلابی‌شدن مسیل‌ها و طغیان رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر و جاری‌شدن روان‌آب، صاعقه در مناطق گرمسیر، مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، وزش باد شدید موقتی،‌ خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و اختلال در حامل‌های انرژی را در پی دارد.

سرمای کم‌سابقه و یخبندان در ۲۴ استان

سازمان هواشناسی کشور با اشاره به نفوذ توده هوای سرد از عرض‌های بالا نیز اعلام کرد که دوشنبه تا چهارشنبه بخش‌هایی از کشور در معرض کاهش محسوس و شدید دمای هوا، یخبندان و یخ‌زدگی گسترده، سرمای غیرمتعارف و کم‌سابقه و پدیده مه قرار خواهند گرفت.

این شرایط دوشنبه در آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، نیمه‌جنوبی اردبیل، کردستان، زنجان، ارتفاعات استان‌های تهران، قزوین و البرز، شمال کرمانشاه، همدان، مرکزی، لرستان، چهارمحال و بختیاری، جنوب و غرب اصفهان، شمال فارس، ارتفاعات در مرکز کرمان، شمال‌غرب سمنان و نیمه‌شمالی خراسان‌رضوی و سه‌شنبه در آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، کردستان، مرکز و نیمه‌جنوبی اردبیل، کرمانشاه، نیمه‌شمالی ایلام، همدان، زنجان، قزوین، البرز، نیمه‌شمالی تهران، مرکزی یزد، نیمه‌شمالی استان‌های فارس و کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، نیمه‌غربی اصفهان، لرستان، شمال خوزستان، ارتفاعات سمنان، شمال خراسان‌رضوی و ارتفاعات استان‌های گیلان، مازندران و گلستان رخ می‌دهد.

چهارشنبه آذربایجان‌شرقی، اصفهان، البرز، ایلام، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان‌شمالی، شمال خوزستان، زنجان، سمنان، کردستان، ارتفاعات گلستان، گیلان، لرستان، مازندران، شمال هرمزگان، همدان، آذربایجان‌غربی، اردبیل، خراسان‌جنوبی، خراسان‌رضوی، فارس، قزوین، قم، نیمه‌غربی و شمالی کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، مرکزی و یزد تحت تاثیر این سامانه قرار می‌گیرند.