توکلی: معترضان بیایند وزنهبرداری بهتر از الان نتیجه میگیرد؟
قهرمان وزنهبردای المپیک سیدنی گفت: مخالفم که چون وزنهبرداری طلای مجموع نگرفته کل کار زیر سؤال برود و زمان نیاز است تا بتوانیم نفرات خوبی را جایگزین اسطورهها کنیم.
حسین توکلی درباره شرایط وزنهبرداری ایران و انتظاراتی که از این رشته برای حضور موفق در بازیهای آسیایی ناگویا وجود دارد، بیان کرد: وزنهبرداری رشتهای نیست که بتوان با سرعت نور تغییر نسل را انجام داد. گرجستان یک وزنهبردار فوق سنگین داشت که همیشه مدال طلا میگرفت اما وقتی کنار رفت آیا کسی را داشت که جایگزین او کند؟ در واقع وزنهبرداری رشتهای نیست که وقتی نفراتی مثل سهراب مرادی، بهداد سلیمی و کیانوش رستمی کنار میروند به سرعت بتوان یک نفر دیگر را جای آنها گذاشت بلکه نیاز به کار و زحمت زیادی دارد.
او ادامه داد: ما باید میزان پیشرفت وزنهبرداران را ببینیم. علیرضا نصیری را زمانی که در رده جوانان بود با الان مقایسه کنید که به چه رکوردهایی رسیده است. مشکلی که دارم این است اگر فدراسیون در قهرمانی جهان نروژ یا بازیهای کشورهای اسلامی ریاض یک طلای مجموع میگرفت همه چیز خوب و عالی بود. اما اگر هزار کار خوب هم انجام دهد اما طلای مجموع نگیرد، کل کار زیر سؤال میرود. نگاه ما باید کاملا حرفهای و فنی باشد. در همه جهات پیشرفت کردیم. ساختار تغییر کرده و اردوها در تمامی ردههای سنی با کیفیت برگزار میشود. همچنین در سطح بالایی از تعاملات بینالمللی هستیم. یک طلای مجموع میتوانست همه این کارها را به چشم بیاورد و با این مخالف هستم که برای یک مدال طلا مجموع بگوییم فدراسیون خوب یا بد است.
قهرمان المپیک سیدنی همچنین گفت: افرادی که اعتراض میکنند وزنهبرداری طلای مجموع نگرفته پس هیچچیز خوب نبوده است؟ سن و سال ورزشکاران و میزان پیشرفت آنها را هم نگاه کنند. البته خیلی از مسائلی که مطرح میکنند، دلیل فنی ندارد بلکه شخصی است. برخی دوستان به نظرم مغرضانه صحبت میکنند و اگر خودشان را سر کار بیاوریم بهتر از الان میتوانند کار کنند؟ هیچکس به اندازه خود فدراسیون و کادر فنی دوست ندارد که حتی به خاطر خودشان هم که شده وزنهبرداران نتیجه بگیرند. زمان نیاز است تا بتوانیم نفرات خوبی را جایگزین اسطورههای خود کنیم.