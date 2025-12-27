بازگشت والیبال روسیه به مسابقات جهانی

فدراسیون جهانی والیبال محرومیت فعالیت والیبال کشورهای روسیه و بلاروس در رده‌های سنی را لغو کرد.‌

نشست هیئت‌رئیسه فدراسیون جهانی والیبال در لوزان برگزار شد که لغو محرومیت فعالیت والیبال کشورهای روسیه و بلاروس در رده‌های سنی مختلف یکی از موارد این نشست بود.بر این اساس در این نشست پیشنهاد اجازه مشارکت ورزشکاران رده‌های سنی این کشورها در مسابقات بین‌المللی و قاره‌ای از اول ژانویه ۲۰۲۶ تصویب شد. این تصمیم در راستای آخرین توصیه هیئت اجرائی کمیته بین‌المللی المپیک (IOC) و با حمایت اجلاس المپیک اتخاذ شده است که بر اساس آن، ورزشکاران جوان دارای گذرنامه روسیه یا بلاروس نباید از حضور در مسابقات بین‌المللی رده‌های سنی چه در رشته‌های انفرادی و چه تیمی، محروم شوند. والیبال و ورزش روسیه از زمان حمله این کشور به اوکراین از سوی فدارسیون‌های مختلف جهان تحریم شده است و بر همین اساس فدراسیون جهانی والیبال نیز اجازه حضور روسیه در هیچ رویدادی را نداد و رده‌بندی جهانی والیبال این کشور را نیز حذف کرد.