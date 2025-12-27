فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
۲۸۲ میلیارد بودجه بازی‌های آسیایی ناگویا در دست وزارت ورزش

بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۵ معادل ۲۸۲ میلیارد تومان جهت شرکت در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به وزارت ورزش و جوانان، اختصاص یافته است.
لایحه بودجه ۱۴۰۵ سه‌شنبه، دوم دی ماه ۱۴۰۴ از سوی رئیس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. بر اساس جدول شماره (۷-۱): اعتبارات ردیف‌های متفرقه منتقل شده به جدول شماره (۷) دستگاه‌های اجرائی، مبلغ ۲۸۲ میلیارد تومان اعتبار به عنوان کمک به شرکت در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ به وزارت ورزش و جوانان، اختصاص یافته است. نکته جالب توجه اینکه بودجه اختصاص یافته برای بازی‌های آسیایی ناگویا، ذیل عنوان وزارت ورزش و جوانان، تعریف شده است و مشخص نیست کمیته ملی المپیک که متولی اعزام به بازی‌های آسیایی است، بودجه جداگانه‌ای برای این اعزام دریافت می‌کند یا باید این پول را از وزارت ورزش بگیرد.

