از غـزه تـا جهـان: نمـایشگاه هنرمندان فلسطینـی در بروکلیـن

نمایشگاه «From Gaza to the World» در فضای هنری غیرانتفاعی Recess در بروکلین، نقطه‌ آغاز اولین حضور Gaza Biennale (نمایشگاه غزه) در آمریکای‌شمالی است. در این نمایشگاه‌، آثار ۲۵ هنرمند فلسطینی را در خود جای داد. هنرمندانی که بیشترشان هنوز در غزه زندگی می‌کنند و برخی نیز به‌دلیل جنگ مجبور به ترک آن شده‌اند.

«From Gaza to the World» بخشی از نمایشگاهی جهانی است که در سال ۲۰۲۴ آغاز شده و زیر نظر Forbidden Museum of Jabal Al Risan

(موزه ممنوعه جبل الرسان) ادامه یافته است و اکنون در چندین شهر جهانی به نمایش گذاشته می‌شود. موزه ممنوعه نماد محدودیت‌ها و شرایط سخت زندگی و خلق هنر در غزه است و جبل الرسان نام منطقه یا تپه‌ای که موزه در آن قرار دارد و بخشی از هویت مکانی موزه است.

در بستر جنگ مداوم اسرائیل علیه غزه، این مجموعه تاکیدی دارد بر زندگی در شرایط بمباران، قحطی و آوارگی.

هنرمندان سعی دارند از دلِ چنین شرایطی آثاری بسازند که صدای آن‌ها را شنیدنی کند، آن‌ها را به‌ یاد بیاورد و نشان دهد که هنوز زنده‌اند و می‌خواهند دیده شوند.

به ‌دلیل دشواریِ خروج آثار از غزه، بیشتر قطعات به شکل چاپ، بازتولید یا نسخه‌های مستندسازی‌شده ارائه شده‌اند. روی برچسب‌های کنار آثار مشخص شده که آثار اصلی در شرایط محاصره چگونه و با چه موادی ساخته شده‌اند. این کارها از زندگی در اردوگاه‌های پناهندگان تا بازنمایی‌های سوگناک مرگ و ویرانی را نشان می‌دهند.

ورودی نمایشگاه با یک تابلو کوچک از فراس ثابت آغاز می‌شود که بازتابی از معروف‌ترین اثر ضدجنگ پیکاسو، Guernica، است: زنی با کفیه که زنان ‌گریان را در زیر پرچم‌های فلسطین نظاره می‌کند. در میان بخش‌های قابل‌توجه، فاطمه علی ابوعودا نقش مهمی دارد؛ او طراحی‌های چاپ‌شده‌ای را همراه با نوشته‌هایی از شعر محمود درویش ارائه کرده که به مضمون «انسان در این‌جا زنده نمی‌ماند، فقط به تدریج می‌پوسد» اشاره دارد. جملاتی که او از دل تجربه خود نقل می‌کند.

اثر عماد بدوان با نام Live Broadcast (پخش زنده) دو خبرنگار را نشان می‌دهد که در اردوگاهِ دیرالبلح غربی تلاش می‌کنند از پشت‌بام پخش زنده کنند ولی به دلیل نبود سیگنال نمی‌توانند ارتباط برقرار کنند. وضعیتی که خود نوعی استعاره از تلاش برای دیده ‌شدن است.

نقاشی معتز نعیم،‌ نمایی از یک شهر ویران را در نورسنجی خاکستری نشان می‌دهد، شبیه به عکس‌هایی از محله‌های سراسر غزه که به تلی از آوار تبدیل شده‌اند.

مراد العسّار چهار نقاشی به نمایش گذاشته است که در یکی دختری دیده می‌شود که یکی از پاهایش قطع شده و در دیگری، چهار کودک زیر بمب‌ها ایستاده‌اند. این آثار با روایت تجربه‌های شخصی هنرمند در تلاش برای حمایت از خانواده‌اش در میان جنگ همراه است.این نمایشگاه، با تمرکز بر زندگی کسانی که تحت تهدید دائمی زندگی می‌کنند، استمرار خلق اثر هنری در میانه‌ بحران را جلوه‌گر می‌کند. بسیاری از هنرمندان هنوز در محاصره زندگی می‌کنند، اما همچنان به خلق آثار مشغول‌اند و هنر را وسیله‌ای برای بیان وجود و مقاومت خود می‌دانند.

عبارتی از شاعر و فعال فرهنگی آدری لورد نقل می‌شود: «شعر لوکس نیست؛ ضروری‌ترین نیاز برای وجود ماست.» در همین معنا است که این نمایشگاه اهمیت هنر را در میان بحران‌های انسانی نشان می‌دهد- هنری که از دل سختی و رنج، روایتِ ادامه‌ی زندگی را به جهانیان ارائه می‌دهد.

نمایشگاه «From Gaza to the World» (از غزه تا جهان) تا ۱۴سپتامبر در Reces بروکلین، نیویورک برگزار شد و نسخه فشرده‌تری از آن تا ۲۰ دسامبر به نمایش درخواهد آمد. بخش‌های دیگری از Biennale (نمایشگاه) نیز در شهرهایی مانند والِنسیا، استانبول، سارایوو و برلین برگزار می‌شود.

منبع: Artnet News