تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
وجه تسمیه کنیه «ابوتراب»(چراغ راه)


عن سلیمان ابن مهران عن عبایه ابن ربعی قال: قلت لعبدالله ابن عباس: «لِمَ کنی رسول‌الله(ص) علیا(ع) ابا تراب؟ قال: لانه صاحب الارض و حجت‌الله علی اهلها بعده و به بقاؤها و الیه سکونها».
«سلیمان ابن مهران» به نقل از «عبایه ابن ربعی» گفت: به عبدالله ابن عباس گفتم: چرا رسول خدا(ص) علی(ع) را ابوتراب نامید؟ گفت: از آن جهت که علی(ع) صاحب زمین و حجت خدا بر ساکنان زمین پس از پیغمبر خدا(ص) بود و حیات و بقا و سکون و پایداری زمین به برکت وجود او است.(1)
1- بحارالانوار، ج 35، ص 51، ح 4

