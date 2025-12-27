تورم سالانه آذر 1404 به 42/2 درصد رسید

در آذرماه 1404 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 42 و دو دهم درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، یک و هشت دهم واحد درصد افزایش

یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور در آذرماه 1404 به 42 و دو دهم درصد رسید که نسبت به ماه قبل یک و هشت دهم واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف‌کننده خانوارهای کشور در آذرماه 1404 به عدد 435 و یک دهم رسید که نسبت به ماه قبل چهار و دو دهم درصد افزایش داشته است.

این شاخص در مقایسه با ماه مشابه سال قبل 52 و شش دهم درصد و در دوازده‌ماهه منتهی به آذرماه نسبت به دوره مشابه سال قبل 42 و دو دهم درصد رشد کرده است.

تورم نقطه‌به‌نقطه خانوارهای کشور در آذرماه 1404 معادل 52 و شش دهم درصد بوده است. به این معنا که خانوارها به‌طور متوسط 52 و شش دهم درصد بیشتر از آذرماه 1403 برای خرید یک مجموعه ثابت از کالاها و خدمات هزینه کرده‌اند. این نرخ نسبت به ماه قبل سه و دو دهم واحد درصد افزایش

یافته است.

تورم ماهانه در آذرماه 1404 برابر چهار و دو دهم درصد ثبت شده است. در این ماه، تورم گروه «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» 5.5 درصد و تورم گروه «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» سه و چهار دهم درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه در دهک‌های مختلف هزینه‌ای کشور در آذرماه 1404 از 41 و دو دهم درصد برای دهک دهم تا 43 و هفت دهم درصد برای دهک‌های اول و دوم متغیر بوده است. بر این اساس، فاصله تورمی دهک‌ها به دو ونیم واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل سه دهم واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.