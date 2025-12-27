عرضه روزانه ۴۰ تن گوشت وارداتی در تهران

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تعیین‌کننده قیمت گوشت وارداتی در بازار است گفت: اکنون روزانه ۳۵ تا ۴۰ تن گوشت وارداتی به بازار استان تهران تزریق می‌شود که در صورت نیاز افزایش خواهد یافت.

به گزارش ایرنا، «جبرئیل برادری» رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران با بیان اینکه گوشت قرمز مورد نیاز استان تهران تامین است و کمبودی نداریم، افزود: گوشت وارداتی طبق تقاضای بازار و با ارز مبادله‌ای تامین و قیمت آن توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با مشارکت انجمن واردکنندگان تعیین می‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران علت افزایش قیمت گوشت قرمز وارداتی را حذف ارز ترجیحی آن دانست و اظهار داشت: در حال حاضر گوشت قرمز با ارز مبادله‌ای تامین و وارد بازار می‌شود که از قیمت گوشت تولید داخل

ارزان‌تر است.

وی گفت: قیمت هر کیلوگرم گوشت وارداتی گوساله و گوسفندی گرم به تفکیک برش مخلوط، مغز ران، راسته و سردست در حال عرضه است که دارای برچسب قیمت هستند.

برادری با تاکید بر اینکه هیچ‌گونه قیمت گذاری غیرمجاز در گوشت وارداتی صورت نمی‌گیرد، تصریح کرد: اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت مخلوط گوساله ۷۰۰ هزار تومان و در برش‌های دیگر تا ۸۵۰ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به فروش می‌رسد.

وی افزود: در صورتی که با نوسانات و التهاب بازار داخلی رو‌به‌رو شویم به طور حتم واردات را افزایش می‌دهیم تا بازار تنظیم و این کالا براساس نرخ‌های مصوب عرضه شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی با جدیت در تامین به‌ موقع و کافی گوشت قرمز، نظارت بر بازار، تشدید بازرسی‌ها و برخورد با گران‌ فروشی را دنبال می‌کند تا هیچ موضوعی باعث التهاب و کمبود

در سطح بازار شود.

وی با اشاره به دستور وزیر جهاد کشاورزی بر تسریع بموقع کالا به بازار افزود: برای ماه مبارک رمضان نیز در حال افزایش تامین گوشت قرمز استان هستیم و اجازه نمی‌دهیم التهابی در بازار گوشت قرمز استان تهران رخ دهد.

گفتنی است طبق آمارهای وزارت جهاد کشاورزی در شش ماهه نخست امسال ۲۷ هزار و ۵۰۰ تن گوشت قرمز با هدف تنظیم بازار به کشور وارد و توزیع شده که از این میزان

۱۳ هزار و ۴۰۰ تن گوشت گوساله منجمد و چهار هزار و ۷۰۰ تن گوشت گرم گوساله، ۹ هزار و ۴۰۰ تن گوشت گوسفندی وارداتی بوده است. همچنین روزانه بیش از ۱۵۰ تن گوشت قرمز وارد

کشور می‌شود.

اکنون قیمت هر کیلوگرم گوشت گوساله گرم وارداتی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای استان تهران با نرخ‌هایی بین ۷۶۰ تا ۸۹۵ هزارتومان است.

این در حالی است که امین ملکدار؛ رئیس اتحادیه گوسفندداران فیروزکوه، اواخر آبان ماه که دلار آزاد 113 هزار تومان بود گفت: «دلال‌ها گوشت را از دامدار بیچاره کیلویی ۳۸۰ هزار تومان خریداری می‌کنند و در بالای شهر تهران کیلویی دو میلیون تومان می‌فروشند.»

گفتنی است، با توجه به اینکه قیمت دلار آزاد حدود 20 درصد افزایش یافته، قیمت خریداری گوشت گوسفند از دامداران، به کمتر از 470 هزار تومان رسیده و اگر سیستم عرضه مستقیم وجود داشته باشد باید با قیمت‌هایی به مراتب کمتر از گوشت وارداتی، به دست مردم برسد. ضمن اینکه کیفیت گوشت وارداتی، پایین‌تر از گوشت تولید داخلی است.

برنج هندی ارزان شد

برنج هم از جمله اقلامی است که شدیداً گران شده است. به گزارش ایسنا، «حسین فرهادی»؛ عضو هیئت‌مدیره و سخنگوی اتحادیه بنکداران مواد غذایی، درباره آخرین وضعیت قیمت برنج در بازار اظهار کرد: قیمت برنج هندی در بازار آزاد تا حدود ۱۸۰ هزار تومان افزایش یافته بود اما با عرضه مستمر، به حدود

۱۵۰ هزار تومان رسیده است.

گفتنی است، قیمت برنج هندی با دلار 137 هزار تومانی نباید بیش از 70 هزار تومان باشد اما به دلیل خروج دولت از تنظیم بازار با حذف ارز ترجیحی، 150 هزار تومان عرضه می‌شود. برنج ایرانی هم که سه برابر قیمت جهانی آن، عرضه می‌شود که دلیل آن رها کردن بازار از سوی دولت، کاهش تولید به بهانه کم آبی و صرف آب در کشت‌های ارزآور اما غیراساسی و حذف

ارز ترجیحی است.