«خروش نقشها» در ۲ دانشگاه پاکستان دیدنی شد
نمایشگاه «خروش نقشها» در دانشگاه اقراء و دانشگاه سبس حیدرآباد پاکستان افتتاح شد.
دانشگاه اقراء حیدرآباد که دانشگاهی تازه تاسیس در شهر حیدرآباد پاکستان است میزبان نمایشگاه «خروش نقشها» شد. در آئین افتتاحیه نمایشگاه «خروش نقشها» که با حضور پارسا مسئول خانه فرهنگ ایران در حیدرآباد و دانشجویان، اساتید و رئیس دانشگاه اقراء همراه بود، ریاست این دانشگاه به سخنرانی پرداخت و به ظرفیت این دانشگاه، اشاره کرد. در این رویداد ۲۵ اثر گرافیکی از ۱۵ هنرمند بینالمللی با موضوع دفاع از مردم مظلوم فلسطین و خشونتهای رژیم صهیونیستی ارائه شده است. در حاشیه این رویداد، کارگاهی با موضوع نقش هنر در توسعه و پیشرفت اجتماعی، برگزار شد که مورد استقبال دانشجویان قرار گرفت. همچنین، نمایشگاه «خروش نقشها» که توسط بخش بینالملل حوزه هنری تدارک دیده شده، در دانشگاه سبس که همان دانشگاه هنر طراحی و میراث شهید الله بخش سومرو جامشورو است، نیز افتتاح شد. در این رویداد، مسئولان حوزه هنری ضمن گفتوگو و معرفی این نهاد فرهنگی هنری از دانشگاه سبس بازدید کرده و در ادامه کارگاهی برای اساتید هنر دانشگاه با موضوع «نقش هنر در تحولات اجتماعی» برگزار کردند. در دانشگاه هنر سبس رشتههایی چون طراحی، میراث فرهنگی، معماری، نقاشی، سرامیک، بافت لباس و پارچه و شهرسازی تدریس میشود.