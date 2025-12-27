فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۱۴۶
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
تمدید پویش «فیلم ما» جشنواره عمار

فراخوان پویش «فیلم ما» شانزدهمین دوره جشنواره مردمی فیلم عمار با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران که با هدف تشویق عموم مردم، به‌ویژه نوجوانان، به تولید محتوای فرهنگی و هنری با تلفن همراه منتشر شده بود، تا ۱۵ دی‌ تمدید شد. این طرح که با همکاری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران درحال برگزاری است، تلاش دارد تا به تقویت روایت‌های بومی و مردمی در عرصه هنر و رسانه کمک کند. در این پویش، شرکت‌کنندگان می‌توانند آثار خود را در قالب‌های متنوعی همچون رجزخوانی، شعر، خاطره، مصاحبه و طنز تولید و ارسال کنند تا بستری برای بازتاب تجربه‌های مردمی و روایت‌های خلاقانه فراهم شود. علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۱۵ دی‌ در پیام‌رسان جشنواره ارسال کنند. جهت دریافت اطلاعات تکمیلی به سایت جشنواره مراجعه کنید.

