تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
«محفل ستاره‌ها» از ۱۰ دی پخش می‌شود

«محفل» به‌عنوان یکی از پرمخاطب‌ترین و اثرگذارترین برنامه‌های قرآنی رسانه ملی، پس از استقبال گسترده مخاطبان در سه فصل گذشته، وارد تولید فصل جدید می‌شود. ضبط فصل چهارم این برنامه از روز ۱۱ دی آغاز می‌شود.
خبر دیگر اینکه حامد علامتی مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با اشاره به سیاست‌های این نهاد در گسترش دامنه مخاطبان و تولید برنامه‌های فاخر فرهنگی و هنری گفت: کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان از نخستین فصل «محفل ستاره‌ها» از این برنامه حمایت کرده و در تولید آن مشارکت داشته است. مدیرعامل کانون با تأکید بر اهداف محتوایی این برنامه اظهار کرد: در «محفل ستاره‌ها» تلاش شده است علاوه‌بر آشنایی کودکان و نوجوانان با مفاهیم قرآنی، هویت دینی و پیام‌های اخلاقی، آموزش‌های لازم با بهره‌گیری از ظرفیت هنر و تولید محتوای متناسب با سن مخاطب ارائه شود. از سوی دیگر در همین بستر زمینه ارتباط و اتصال مخاطبان کودک و نوجوان با کانون پرورش فکری ایجاد می‌شود که این یک فرصت مناسب است. به‌گفته علامتی، پخش این برنامه از ۱۰ دی ۱۴۰۴، به‌صورت همزمان از شبکه نهال و شبکه سه سیما آغاز می‌شود. مدیرعامل کانون همچنین از برگزاری پویشی همزمان با پخش برنامه خبر داد و گفت: در هر قسمت، متناسب با موضوع برنامه، فراخوانی اعلام می‌شود و کودکان و نوجوانان می‌توانند آثار خود را از طریق پایگاه کانون پرورش فکری و پیام‌رسان شاد ارسال کنند. این آثار به‌صورت روزانه بررسی و داوری می‌شود و هر روز به ۱۰۰ نفر از برگزیدگان جایزه‌هایی اهدا خواهد شد. وی همچنین اعلام کرد بینندگان این برنامه تلویزیونی از این راه امکان ثبت‌نام رایگان در مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در سراسر کشور را پیدا می‌کنند که جزئیات آن در برنامه «محفل ستاره‌ها» اعلام خواهد شد.

