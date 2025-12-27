فارسی | العربي | English
تاریخ انتشار : ۰۶ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۳
مراسم ویژه اعتکاف برای جوانان و نوجوانان در رادیو

دبیر شورای تخصصی معارف رادیو گفت: اعتکاف دانشجویی و دانش‌آموزی از محورهای اصلی برنامه‌سازی امسال شبکه‌های رادیویی برای آئین اعتکاف است. 
مسعود کاویانی دبیر شورای معارف صدای معاونت صدای رسانه ملی در گفت‌وگو با خبرنگار کیهان گفت: اعتکاف دانشجویی و دانش‌آموزی از محورهای اصلی برنامه‌سازی امسال شبکه‌های رادیویی برای آئین اعتکاف است و بر همین اساس ما اعزام گزارشگران را به دانشگاه‌ها و مساجد خواهیم داشت که میزبان این آئین معنوی هستند. 
وی حضور میدانی شبکه‌های رادیویی را از نقاط قوت برنامه‌های امسال دانست و گفت: رادیو معارف و رادیو قرآن حضور فعال و مستمر در مساجد محل برگزاری اعتکاف دارند و با ارتباط‌های زنده‌، گفت‌وگو با معتکفان و انعکاس فضای معنوی مراسم‌، حال و هوای اعتکاف را به مخاطبان منتقل می‌کنند.  دبیر شورای تخصصی معارف معاونت صدای رسانه ملی همچنين در پایان این گفت‌وگو با بیان اینکه تمامی شبکه‌های رادیویی امسال بیشتر برنامه‌های خود را به امر اعتکاف اختصاص می‌دهند گفت: با این حضور میدانی گسترده‌، تولید برنامه‌های مجله‌ای تبیینی و تمرکز ویژه بر اعتکاف دانشجویی و دانش‌آموزی‌، امیدواریم که رادیو بتواند فضای معنوی اعتکاف و پیام‌های عميق ماه رجب را به خانه‌ها و دل‌های مردم منتقل کرده و سهم مؤثری در تعميق معارف دینی ایفا کند.

