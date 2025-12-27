زمینه حضور جدی دو مؤسسه انستیتو پاستور و رازی در منطقه و جهان فراهم شود
معاون اول رئیسجمهور تاکید کرد: مؤسسه رازی و انستیتو پاستور در منطقه و جهان مطمئن، خوشنام و شناختهشده هستند که باید زمینههای حضور جدی این دو مؤسسه و شرکتهای دانش بنیان در منطقه و جهان فراهم شود.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور روز شنبه(6 دی) در جلسه ستاد ملی پیشگیری از بیماریهای دامی که وزرای جهاد کشاورزی و دادگستری و همچنین مسئولان دستگاههای امر حضور داشتند، با قدردانی از اقدامات انجام شده در راستای واکسیناسیون و ایمنسازی دامهای سبک و سنگین طی دو ماه گذشته و همچنین تولید واکسن تب برفکی در مؤسسه رازی و انستیتو پاستور تا مرحله کاهش و از بین بردن کانونهای این بیماری دامی؛ تصریح کرد: باید وزارتخانههای جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با فعالسازی، همکاری و حمایت از دو مؤسسه ارزشمند انستیتو پاستور و مؤسسه رازی به گونهای عمل کنند که برای مقابله با بیماریهای احتمالی دامی در آینده آمادگی کامل داشته باشیم.
وی با اشاره بر حضور و حمایت از بخش خصوصی و شرکتهای دانش بنیان فعال در حوزه تولید واکسن، تاکید کرد: مؤسسه رازی و انستیتو پاستور در منطقه و جهان مطمئن، خوشنام و شناخته شده هستند که باید زمینههای حضور جدی این دو مؤسسه و شرکتهای دانش بنیان در منطقه و جهان فراهم شود.
در این جلسه گزارشی از کاهش و کنترل بیماری تب برفکی دامی در استان تهران با واکسیناسیون و ایمنسازی بیش از ۷۰۰ هزار راس دام سبک و سنگین و کاهش کانونهای این بیماری از ۱۱۶ کانون در مهرماه به ۲ کانون در آذرماه و همچنین صفر و تک عددی شدن کانونهای این بیماری در استانهای کشور با واکسیناسیون ۸ میلیون دوزی به دامهای سنگین ارائه شد.
همچنین در این جلسه اعلام شد: واکسیناسیون جمعیت دامی حساس کشور با واکسن «هگزاوالان» در حال انجام است.
واکسیناسیون متعاقب بروز کانون بیماریهای دامی، تولید واکسنهای داخلی چندگانه حاوی سویههای بومی و سویههای جدید ویروس، انجام اقدامات درمانی با استفاده از داروهای مناسب و سرم «هایپرایمیون» و جایگزین کردن حملونقل لاشه و فرآوردههای خام دامی به جای حملونقل دام زنده از دیگر اقدامات انجام شده در راستای مقابله و کنترل بیماری دامی طی دو ماه گذشته بوده است.
به گزارش ایرنا، در ادامه جلسه نیز درخصوص تسهیل قراردادی معاملات دولتی برای تامین نهادههای بیولوژیک برای کنترل و مبارزه با بیماریهای دامی در شرایط بروز همهگیری، تکمیل، توسعه، تجهیز و راهاندازی مرکز مطالعات بیماریهای دامی «گلمکان»، بازسازی، نوسازی و تجهیز ناوگان خودرویی سازمان دامپزشکی و استفاده از هوش مصنوعی و امواج الکترومغناطیسی جهت پیشگیری و مبارزه با بیماری بررسی و تصمیمگیری شد.