*دکتر یسری ابوشادی بازرس سابق انرژی اتمی گفته، ایران خطرناک‌ترین قسمت هسته‌ای اسرائیل را نابود کرد اما جهان آن را سانسور کرد! چرا از افشای آن صهیونی‌ها این همه واهمه دارند؟

اقبالی

* دولتمردان منفعل! انفعال و خضوع در برابر جریان سلطه بس است. وقتی کشورهای پرمدعای انگلیس و فرانسه و آلمان دست از عناد و کینه بر نمی‌دارند و دائم برای جریان مقاومت عموماً و برای ایران محور مقاومت خصوصاً شیطنت می‌کنند در سفارتخانه آنها را ببندید و جاسوسان آنها را از کشور اخراج کنید.

نیک‌نام

* رسانه‌های اصلاح‌طلب با استناد مخدوش به آمار بانک مرکزی درباره نرخ تورم مدعی شده‌اند که بالاترین تورم پس از انقلاب در دولت شهید رئیسی رقم خورده است! در حالی که بر اساس اطلاعات بانک مرکزی از تورم کشور از فروردین ۱۳۶۱ تا مهر ۱۴۰۴ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵، بالاترین تورم ثبت‌شده مربوط به شهریور ۱۴۰۰ یعنی همزمان با پایان دولت حسن روحانی است که تورم به ۵۹.۲ درصد رسید! برخی جریان‌ها گویا از دروغ لذت می‌برند!

بحرینی

* آقای مجید انصاری! حجاب یک واجب شرعی و ضرورت قانونی است نه یک سلیقه شخصی و گروهی‌! واقعاً باعث تعجب است که شما که یک روحانی هستید، ضرورت دینی و اخلاقی را در حد و اندازه یک سلیقه، پایین می‌آورید؟!

نقی‌پور

* وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بفرمایند چرا بعد از نزدیک به ۴ سال جنـگ؛ نرخ تورم در اوکراین تک رقمی است، تورم روسیه با تداوم جنـگ و تحریم ۶ درصد تورم افغانستان جنـگ‌زده تحت سلطه طالبان منفی است و ما تورم دو رقمی و همچنان ادامه‌دار داریم؟!

فتاحی

* جعفر قائم‌پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهوردر گفت‌وگو با شبکه خبر ادعا کرد تورم هنگام تحویل دولت شهید رئیسی نزدیک ۵۰ بوده است! اما آمارهای بانک مرکزی ادعای وی را تأیید نمی‌نمایند. تورم50 درصد یار غار آقایان را شهید رئیسی به 34 درصد رساند.

کابلی

* محمدجواد ظریف چند وقت یک بار برای دیده شدن، نظرات جدیدی رو می‌کند که نشان ‌دهد یک ذهن استعمارزده تا چه اندازه حقیر است و دل کدخدا را به دست بیاورد. به راستی چرا وی یک نشریه آمریکایی را غمگسار خود دانسته و از دریچه آن به آسیب‌شناسی مسائل ایران و توصیه به مردم و مسئولان ایران پرداخته است؟! اقدام ایشان مصداقی از باز کردن راه بیگانگان به مسائل داخلی ایران است که آیت‌الله جوادی آملی آن را دیاثت سیاسی خواندند. از دستگاه دیپلماسی درخواست می‌شود پاسخ این دیاثت را بدهد.

بهارلویی

* در حالی که عربستان سعودی، قطر، امارات و حتی رژیم صهیونی چندین برابر ایران بودجه نظامی دارند، سلبریتیِ نادانی با سخنان سطحی و انتقاد از قدرت نظامی ایران، آگاهانه یا ناآگاهانه در مسیر تضعیف کشور گام برمی‌دارد و پایه‌های امنیت ملی را نشانه می‌گیرد. آیا مسئولان امر نمی‌بایست گوش چنین جاهلان در خط شیطان بزرگ را که به تضعیف اقتدار نظام مشغولند بچرخانند؟

نراقی

* بنا به گفته وزیر نفت، اجرای نرخ سوم برای بنزین علاوه‌بر ساماندهی کارت‌های آزاد جایگاه‌ها و شفاف شدن تراکنش‌ها، روزانه مصرف بنزین را ۹ میلیون لیتر کاهش داده که این رقم معادل حدود ۷ درصد از کل مصرف بنزین کشور است.گفتنی است ارزش این صرفه‌جویی سالانه به بیش از

۱.۵ تا ۲ میلیارد دلار معادل احداث یک پالایشگاه می‌رسد.

شجاعی

* آقای قائم پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور در گفت‌وگوی خبری اظهار داشت وقتی خواسته گزارشی را به آقای پزشکیان ارائه بده تفعل به کتاب حافظ زده و ابیات شعر این تفعل را هم در تلویزیون خواند. یک نفر به این بابا بگوید مدیریت کشور عرصه شعر و شاعری نیست. بلکه میدان تلاش و کوشش است. بی‌جهت نیست که قیمت دلار از ۱۳۰ هزار تومان بالا زده و زندگی مردم را فلج کرده است.

نوربخش

* از دهم تا هفدهم دی‌ماه، همزمان با سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، هفته مقاومت نامگذاری شده است. هفته مقاومت نه فقط یادآور یک قهرمان،که تجلیل راه روشن ایرانمردانی است همچون باقری، سلامی، رشید و حاجی زاده،که جان دادند تا پرچم این سرزمین مقدس‌، برفراز بماند.

نیک نهاد

* همتی روز معارفه‌اش در مجلس گفت دولت چهاردهم تورم ۳۵ درصدی را تحویل گرفت. آقای قائم پناه معاون اجرائی رئیس‌جمهور چگونه در برنامه گفت‌وگوی خبری صدا وسیما، آمار و ارقام تورم در دولت شهید رئیسی را به دروغ ۴۵ درصد اعلام کرد؟آیا چند روز در قدرت ماندن ارزش آن را دارد که راحت به دیگران دروغ ببندیم؟

ذوالفقاری

* سخنرانی نژادپرستانه ترامپ علیه مهاجران سومالیایی نشان می‌دهد دیدگاه دولت او این است که ایالات متحده یک کشور سفیدپوست مسیحی باشد و برای رسیدن به این هدف می‌خواهد دست به اخراج و حذف همه کسانی که مغایر با دیدگاه آنها هستند بزند. ترامپ در حقیقت درصدد یک «پاکسازی قومی» است تا این کشور را صرفاً به محل زندگی سفیدپوستان مسیحی تبدیل کند.

کوشکی

* پیروزی کشورمان در جنگ 12 روزه به دشمن ثابت کرد به سطحی از قدرت دست یافته که مهار آن دیگر شدنی نیست. در این جنگ، تمام کشورهای غربی تحقیر و رسوا شدند. چرا که دست از پا درازتر به عقب برگشتند.

عباس زاده

* اینکه خشونت، مشروب‌خوردن، روابط خارج از عرف و نامشروع و استعمال دخانیات توسط زنان را در نمایش خانگی عادی‌سازی می‌کنند بگویند قرار است انتهایش به کجا ختم بشود؟ چرا هیچ تعهد و مسئولیتی در کار نیست؟

حیاتی

* در آمریکا که به مهد آزادی بیان تبلیغ شده، یک استاد زن ایرانی دانشگاه را، تنها به دلیل وطن‌پرستی و انتقاد از جنایات اسرائیل، از سمتش برکنار می‌کنند. اما در جمهوری اسلامی که همواره متهم به دیکتاتوری و سرکوب آزادی بیان شده، به اصطلاح استاد دانشگاه، که نقش محرک آشوب را بازی کرده، حقوق ماهانه‌اش را دریافت می‌کند. عرض می‌کنم نظام مقدس جمهوری اسلامی واقعا مظلوم واقع شده است.

موسوی فرد

*به علت درد شدید دندان به درمانگاه انصارالحسین(ع) بزرگراه شهید محلاتی رفتم. به علت عفونت شدید دهان، ناراحتی قلبی، ریوی و آسم، گفتند به بیمارستان شریعتی بروید. متأسفانه با مراجعه به بیمارستان، اورژانس بیمارستان تعطیل بود! علی‌رغم پیگیری بازرسی بیمارستان، پاسخ همان بود؛ اورژانس تعطیل است!

مسعودی

* از روزی که بنزین گران شد قیمت اسنپ چراغ خاموش بالا رفت! قابل توجه آنان که می‌گفتند ۵ هزار تومان پولی نیست! وقتی نظارت ضعیف بلکه تعطیل ا‌ست و قیمت سایر اقلام کنترل نمی‌شود، گران‌سازی بنزین بهانه‌ای شد برای بالا رفتن سایر اجناس و فشار بیش از پیش بر مردم!

اطهری

*مسکن ملی که در زمان شهید رئیسی کلنگ آن در خرم‌آباد به زمین زده شد در حالت اسکلت رها شده و چشم بسیاری از ثبت‌نام کنندگان به پایان کار این ساختمان است که گویا از عهده خانم وزیر و معاونش که مدتی هم استاندار استان لرستان بوده خارج است! از رئیس‌جمهور محترم درخواست رسیدگی داریم.

جمعی از متقاضیان مسکن خرم‌آباد