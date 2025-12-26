میانبُر!(گفت و شنود)
گفت: آقای عراقچی وزیر امور خارجه در نشست با فعالان اقتصادی اصفهان گفته است؛ «هیچ فعال اقتصادی به من نگفت برو تحریمها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد و صمت حل کن. همهاش مشکلات داخلی است.»
گفتم: آقای عراقچی اظهاراتی شبیه به این در نشست با فعالان اقتصادی آذربایجان هم داشتهاند.
گفت: از حق نگذریم، سخن بحق و دقیقی است. ایشان مشکل تحریمها را نفی نمیکنند ولی با نگاهی دقیق تأکید میکنند که کمکاری و بیتحرکی و ترک فعل برخی مسئولان و نیز شماری از مفسدان اقتصادی، عامل اصلی مشکلات اقتصادی هستند.
گفتم: چرا دولت و مجلس و دستگاه قضائی و مراکز اطلاعاتی با مسئولان ناکارآمد، مدیران زاویهدار، ترک فعل برخی از آنها و مخصوصاً مفسدان اقتصادی برخورد جدی نمیکنند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! خوشبینانهترین علت آن میتواند سادهانگاری باشد! مثلاً فلان مفسد خودش را باعث رونق اقتصادی معرفی میکند! فلان مدیر ناکارآمد را کارشناس برجسته تصور میکنند! و ...
گفتم: سارقی که در حال سرقت دستگیر شده بود، میگفت؛ من
یک کارشناس برجسته اقتصادی هستم و یک کتاب هزار صفحهای درباره راههای تولید ثروت نوشتهام! پرسیدند؛ پس چرا دزدی میکنی؟! گفت؛ اگر کتابم را مطالعه کنید، میبینید که نوشتهام سرقت هم یکی از راههای تولید ثروت است! اتفاقاً یک راه «میانبُر» نیز هست!