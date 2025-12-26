شوک نفوذ ایران به دفتر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل(خبر ویژه)

رسانه‌های صهیونیستی از بازداشت‌ فردی به اتهام ‎جاسوسی برای ‎ایران خبر دادند که علاوه‌بر تصویربرداری از منزل نفتالی بنت نخست‌وزیر سابق، حتی وارد اتاق فرماندهی وزارت جنگ اسرائیل در «کریاه» شده است.

پلیس اسرائیل روز پنجشنبه از بازداشت یک اسرائیلی خبر داد که در اطراف منزل نخست‌وزیر سابق، نفتالی بنت فیلمبرداری می‌کرد. پلیس مدعی شده که این فرد با هدایت سرویس اطلاعاتی ایران، اقدام به فیلمبرداری از اطراف خانه نفتالی بنت کرده است.

فرد بازداشت شده، وادیم کوبریانوف ۴۰ ساله، ساکن شهر ری‌شون لتسیون در جنوب تل‌آویو است. پلیس می‌گوید کوبریانوف دو ماه با طرف ایرانی تماس برقرار کرده و وظایف امنیتی مختلفی را اجرا کرده و عکس‌هایی را که در شهر خود و دیگر شهرها گرفته بود، در ازای دریافت مبالغ مالی تحویل داده است. او در حال عکسبرداری از بیرون محل سکونت بنت بازداشت شد. تاکنون

سی و پنج صهیونیست به اتهام جاسوسی برای ایران در اسرائیل بازداشت شده‌اند.

تلفن همراه بنت هم چند روز قبل توسط هکرها هک و اطلاعات سرّی او منتشر شده بود.

در همین حال، شبکه 11 تلویزیون عبری گفت: متهم به جاسوسی برای ایران، در جریان بازسازی‌ها داخل دفتر رئیس ستاد کل ارتش کار می‌کرد. او در جریان جاسوسی برای ایران، تا چه حد به رئیس ستاد کل نزدیک شده بود؟! پاسخ این است که نزدیک‌ترین حد ممکن. او در چند نوبت در پایگاه «کریا» مستقیماً با ایال زمیر، رئیس ستاد کل، ملاقات داشته؛ از جمله زمانی که در چارچوب بازسازی‌ها داخل دفتر شخصی او کار می‌کرد. اگر حتی فیوز برق دفتر او را هم عوض کرده باشد، یعنی چندین بار به‌طور شخصی با زمیر روبه‌رو شده است.

علاوه‌ بر این، او داخل «بور» (مرکز فرماندهی و کنترل زیرزمینی ارتش)در کریا هم رفت‌وآمد داشته و آنجا هم کارهای نگهداری و بازسازی انجام می‌داده است. در نتیجه، از طرف ارتش، دسترسی عملی به همه جای کریا داشته؛ همان‌طور که دیدیم، از جمله به خود «بور». این فرد، از میان ده‌ها جاسوسی که در دو سال گذشته برای ایران شناسایی شده‌اند، کسی است که بیشترین نزدیکی را به یک مقام ارشد اسرائیلی داشته است؛ یعنی دقیقاً به شخص رئیس ستاد کل، ایال زمیر. این، بسیار نگران‌کننده است.

یوسی ملمن تحلیلگر صهیونیست درباره عمق این ضربه اطلاعاتی ایران نوشت: فساد و پوسیدگی در جامعه اسرائیل رو به گسترش است. در کار اطلاعاتی مفهومی وجود دارد به نام «כס״ב»؛ یعنی پوشش پایه. موساد، شاباک و یگان ۵۰۴ اغلب اقدام به جذب عوامل رده ‌پایین می‌کنند؛ افرادی مانند دربان یک هتل، آشپز یا نظافتچی که گاهی می‌توانند اطلاعات مهمی ارائه دهند. کاری که ایران انجام می‌دهد نیز همین است. ودیم کوپریانوف، شهروند ۴۰ ساله اسرائیلی از ریشون لتسیون که به جاسوسی متهم شده و از خانه نفتالی بنت، تصویربرداری کرده، به‌عنوان نیروی تعمیر و نگهداری در دفتر رئیس ستاد کل ارتش در مجموعه «کریا» کار می‌کرد.

از سوی دیگر، اندیشکده استراتژی و امنیت اورشلیمدر گزارشی (JISS) نوشت: ایران طی چهار دهه، جنگ نرم و شناختی را به ستون ثابت دکترین امنیت ملی خود تبدیل کرده و به‌جای اتکای صرف به قدرت نظامی، بر کنترل روایت، پیام و ذهن مخاطب سرمایه‌گذاری راهبردی انجام داده است؛ رویکردی که یکی از مزیت‌های پایدار تهران محسوب می‌شود. ایران موفق به ایجاد زیرساخت نفوذ چندلایه، منعطف و با قابلیت انکارپذیری بالا شده و می‌تواند همزمان اسرائیل، آمریکا و افکار عمومی غرب را هدف بگیرد.

این گزارش می‌افزاید: ایران علی‌رغم دریافت ضربات اولیه، توانست دستگاه نفوذ و سایبری خود را به‌سرعت بازسازی کند و در چند جبهه به‌طور همزمان فعال نگه دارد؛ از انسجام داخلی گرفته تا عملیات روانی علیه اسرائیل. ترکیب توانمندی‌های ایران با هوش مصنوعی، امکان تولید محتوای بومی‌سازی‌شده و متقاعدکننده در مقیاس وسیع را فراهم کرده است؛ روندی که قدرت نفوذ تهران را در سال‌های آینده افزایش خواهد داد. سیستم نفوذ و سایبری ایران نه‌تنها تضعیف نخواهد شد، بلکه به گسترش خود ادامه می‌دهد و حتی تلاشش برای تأثیرگذاری بر انتخابات ۲۰۲۶ اسرائیل از هم‌اکنون آغاز شده است؛ آن‌هم با استفاده از روش‌های عملیاتی نوین و ابزارهای ویژه فضای انتخاباتی.

در همین حال، «گیل مسینگ» رئیس ستاد شرکت امنیت سایبری رژیم صهیونیستی گفت: ایران، تصمیمی استراتژیک گرفت که جنگ سایبری تمام عیار علیه اسرائیل را آغاز کند و بسیاری از منابع خود را از نقاط مختلف دنیا برای مبارزه با ما بسیج کرد؛ ایران با حجم عظیم و گسترده‌ای حملات سایبری خود را انجام می‌دهد.

بابک اسحاقی، خبرنگار شبکه اینترنشنال هم به کانال 13 عبری گفت: هکرهای ایرانی موفق شدند به اماکن بسیار بسیار حساس و افرادی بسیار مهم دسترسی پیدا کنند؛ اکنون در ایران به خاطر این موفقیتشان جشنی برپاست.

همچنین پاول رابرتس مقام سابق خزانه‌داری دولت رونالد ریگان گفت: در جنگ 12 روزه مشخص شد ایران از توان نظامی بالایی برخوردار است و می‌تواند آسیب جدی و ویران‌کننده‌ای به اسرائیل وارد کند.

وی همچنین تأکید کرد که بنیامین نتانیاهو پس از آن درگیری کوتاه به این نتیجه رسید که اسرائیل کشوری آسیب‌پذیر است و موشک‌های ایران می‌توانند خسارات چشمگیری به آن وارد کنند. به همین دلیل مقامات اسرائیلی تمایلی به تکرار چنین رویارویی ندارند و تلاش می‌کنند آمریکا را به انجام اقداماتی در این مسیر سوق دهند.

در همین حال، موآو وردی خبرنگار شبکه عبری «کان» گفت: مؤثرترین سلاح ایرانی‌ها علیه اسرائیل، موشک‌های بالستیک آنهاست که ثابت هم شد مؤثرند؛ حملات موشکی بالستیک ایران ضربات و خسارات قابل توجهی را به اسرائیل وارد کردند که همه آنها منتشر نشدند؛ واقعا اسرائیل نگران است. در صورت حملات گسترده موشکی ایران به اسرائیل، سامانه‌های دفاعی نمی‌توانند این موشک‌ها را رهگیری کنند و موشک‌ها می‌توانند خسارات قابل توجهی را به اسرائیل وارد کند.