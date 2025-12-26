با توسعه تجارت انرژی ایران به مرکز مبادلات منطقهای تبدیل خواهد شد
معاون اول رئیسجمهور به اتخاذ اقدامات و برنامهها برای تبدیل شدن جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقهای تاکید کرد.
محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور در دومین جلسه ستاد راهبری تجارت انرژی منطقهای درخصوص اتخاذ اقدامات و برنامهها برای تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقهای، به سیاست خارجی همسایگی جمهوری اسلامی ایران همچنین توسعه روابط و همکاریها با کشورهای منطقه در کنار حضور فعال در پیمانها و اتحادیههای مهم منطقهای در دولت چهاردهم تاکید کرد.
معاون اول رئیسجمهور افزود: با توسعه تجارت انرژی با اتحادیه اوراسیا و کشورهای منطقه، جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات انرژی منطقهای تبدیل خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در این جلسه در راستای اجرای مفاد و اهداف برنامه ۵ ساله هفتم پیشرفت برای تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مراکز مبادلات انرژی منطقهای و با توجه به جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران در منطقه و ضرورت بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای ژئوپلیتیکی کشور، طرحها، اقدامات و برنامهریزیهای افزایش و ارتقای همکاریهای انرژی با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و منطقه بررسی و تصمیمگیری شد.