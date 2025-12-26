رویداد «سدرا ۳» با تمرکز بر فناوری‌های نرم، صنایع خلاق، علوم انسانی و نوآوری و با رویکرد پیوند فرهنگ مقاومت با زیست‌بوم فناوری و کارآفرینی، به میزبانی موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

در ابتدای این رویداد، کوثر دانش دبیر رویداد «سدرا»، ضمن خیرمقدم به تیم‌ها و حاضران، از ثبت‌نام بیش از ۳۰۰ ایده در این دوره خبر داد و گفت: این ایده‌ها طی دو روز توسط منتورها و داوران تخصصی بررسی و ارزیابی می‌شوند. وی افزود: این رویداد در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد و تیم‌های برگزیده برای ورود به مرحله حمایت نهائی معرفی خواهند شد. دانش تأکید کرد که تمرکز اصلی این دوره بر علوم انسانی، خلاقیت، نوآوری و توسعه فناوری‌های نرم است. در ادامه، مجید صحراگرد معاون علمی، پژوهشی و فناوری سپاه تهران، با تأکید بر ضرورت همگامی صنعت کشور با انقلاب صنعتی چهارم، اظهار کرد: هوشمندسازی و بهره‌گیری از هوش مصنوعی، شرط اصلی جهش تولید، افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقای کیفیت محصولات صنعتی است. در پایان این مراسم، از راهبران رویداد «سدرا ۲» به پاس نقش‌آفرینی مؤثر آنان در توانمندسازی تیم‌ها تقدیر شد و با حضور سردار مهدی امیریان، عزیزالله جعفری مشاور رئیس دانشگاه علم و فرهنگ و معاون هماهنگی و توسعه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی، سرهنگ توکل مسئول سازمان فضای مجازی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت و جمعی از مسئولان دانشگاه‌ها، از شتاب‌دهنده «زیتون» رونمایی به‌عمل آمد.