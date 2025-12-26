واکنش تند جیمز کامرون به نظر ترامپ درباره مرگ راب راینر

واکنش‌های تند به سخنان جنجالی دونالد ترامپ درباره قتل راب راینر ادامه دارد؛ جیمز کامرون اظهارات او را «زننده» خوانده و جامعه هنری در حالی سوگوار است که پسر راینر با اتهام قتل درجه ‌یک در بازداشت به‌سر می‌برد.

ترامپ چند روز قبل درباره مرگ راب راینر گفت که این کارگردان به «سندرم جنون ترامپ» مبتلا بوده است: «یک اتفاق بسیار غم‌انگیز دیشب در ‌هالیوود رخ داد. راب راینر، فیلم‌ساز و کمدین سابق که مدتی طولانی با مشکلات روحی دست‌وپنجه نرم می‌کرد، همراه با همسرش میشل، از دنیا رفت. گفته می‌شود مرگ او ناشی از خشمی بوده که به‌خاطر ابتلایش به بیماری شدید، مزمن و درمان‌ناپذیری به نام «سندرم جنون ترامپ» (Trump Derangement Syndrome) در دیگران ایجاد کرده بود. او با وسواس بیمارگونه‌اش نسبت به رئیس‌جمهور دونالد جی. ترامپ، بسیاری را دیوانه کرده بود و پارانویا در او به اوج رسیده بود، آن هم در زمانی که دولت ترامپ به دوران طلایی خود رسیده بود. امیدوارم روحشان در آرامش باشد.»

به گزارش تسنیم، در پی انتشار این پیام توهین‌آمیز، «جیمز کامرون» کارگردان فیلم‌های آواتار در گفت‌وگویی با شبکه سی‌ان‌ان به تندی به سخنان ترامپ واکنش نشان داد. او یادآور شد که راب راینر و همسرش، میشل سینگر راینر، تنها چند روز پیش با ضربات چاقو در خانه‌شان به قتل رسیدند؛ حادثه‌ای که جامعه هنری را در شوک فرو برد. فرزند آن‌ها، «نیک راینر»، که پیش‌تر ابتلای او به اسکیزوفرنی تأیید شده بود، اکنون به اتهام قتل درجه ‌یک در بازداشت است. در حالی که بسیاری از هنرمندان و همکاران راینر با پیام‌هایی سرشار از احترام و اندوه، یاد او را گرامی داشتند، ترامپ ترجیح داد این تراژدی را به عرصه سیاست بکشاند و مرگ او را نتیجه «سندرم جنون ترامپ» بخواند.