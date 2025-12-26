ماجرای زاریا رونمایی شد
آیین رونمایی از کتاب «ماجرای زاریا» با حضور دکتر «مسعود شجره»، رئیس کمیسیون حقوق بشر اسلامی لندن، دکتر «ناصر تسافه» از شاهدان عینی جنایت زاریا و عضو تیم پزشکی شیخ زکزاکی و «حجتالاسلام مهدی شاندیزی»، معاون بینالملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی برگزار و به ابعاد شخصیتی شیخ زکزاکی پرداخته
شد.
در این نشست، شجره حرکت اسلامی نیجریه را «حرکتی حسینی» توصیف کرد و گفت:«سرکوب خونین سال ۲۰۱۵ در زاریا و شهادت بیش از هزار نفر، نتیجه برنامهریزی دولت نیجریه با حمایت خارجی بود که به دلیل نبود واکنش مؤثر، شدت گرفت.» رئیس کمیسیون انجمن اسلامی لندن، با انتقاد از ضعف پژوهش و تحلیل درباره این جنبش، بر ضرورت مطالعه دقیق تجربه حرکت اسلامی نیجریه تأکید کرد و آن را منبعی مهم برای فهم مسیر صحیح حرکتهای اسلامی دانست.
در ادامه حجتالاسلام شاندیزی، معاون بینالملل دفتر مطالعات جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی در این نشست با تأکید بر اهمیت ترجمه و انتشار کتاب ماجرای زاریا گفت: «پرداختن به شخصیت و مسیر شیخ ابراهیم زکزاکی یک ضرورت مغفولمانده است. حرکت اسلامی نیجریه و رهبری آن باید بهعنوان یکی از جلوههای روشن «شاگردان مکتب
امام خمینی(ره)» مورد بررسی قرار گیرد؛ شاگردانی که هریک در نقطهای از جهان، مسیری متمایز اما ریشهدار در انقلاب اسلامی رقم زدهاند.»
در پایان، وی با انتقاد از ضعف جدی در مستندسازی، پژوهش و پیگیری حقوقی بینالمللی، حرکت اسلامی نیجریه را ظرفیتی بزرگ و ناشناخته دانست که هنوز در داخل ایران آنگونه که باید فهم و تبیین نشده است.
دکتر ناصر تسافه، از راویان جنایت زاریا نیز در این نشست با طرح این پرسش که چرا حرکت اسلامی نیجریه با چنین سطحی از خشونت مواجه شد، گفت: «پاسخ این مسئله در ماهیت این جنبش نهفته است؛ حرکتی که بدون توسل به سلاح و خشونت، صرفاً از طریق گفتوگو، اقناع فکری و الگوی عملی انقلاب اسلامی ایران توانست طیف گستردهای از مردم را جذب
کند.»
تسافه خود نیز در جریان این وقایع از ناحیه پشت هدف گلوله قرار گرفت؛ گلولهای که تا نزدیکی قلب پیش رفت. او تأکید کرد آنچه در زاریا دید، برایش تداعیکننده صحنههایی از کربلا و ایستادگی یاران امام حسین(ع) بود.
کتاب «ماجرای زاریا»، روایت مستند و تکاندهندهای از قتل عام مسلمانان نیجریه در سال ۲۰۱۵، با ترجمه مریم افشار که توسط انتشارات راهیار منتشر شده است.