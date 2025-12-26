نماینده مجلس گفت: فروش هشت کشتی نهاده‌های دامی از طریق سامانه «بازارگاه» انجام شده، بدون آنکه وارد کشور شده باشد؛ یعنی عملاً هشت کشتی «خالی‌فروشی» صورت گرفته است.

به گزارش رسانه‌ها، علی خضریان درباره وضعیت تامین نهاده‌های دامی تصریح کرد: در شرایط نابسامان نهاده‌های دامی، مستنداتی به بنده رسیده که نشان می‌دهد فروش هشت کشتی نهاده‌های دامی از طریق سامانه «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی انجام شده،

بدون آنکه این کالاها اساساً وارد کشور شده باشند، به بیان روشن‌تر، عملاً هشت کشتی «خالی‌فروشی» صورت گرفته است.

همچنین امیر سیدی؛ دبیر انجمن صنفی مرغداران خراسان رضوی در گفت‌وگویی اظهار داشت: «آقای مدلل کشتی‌ پُر از نهاده را روی آب نگه داشته و تحویل دولت نمی‌دهد! چرا واردات غذای مردم باید در انحصار یک یا چند نفر باشد؟ اگر یک روز آن آقا نخواست نهاده بیاورد ما باید چه کار کنیم. مرغداران دیگر مایل نیستند جوجه‌ریزی کنند چون می‌ترسند وزارت جهاد نهاده را قطع کند و جوجه‌ها گرسنه بمانند.»

گفتنی است، قیمت مواد غذایی بخصوص لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و گوشت و دیگر اقلام اساسی به شدت گران شده و افزایش قیمت‌ها وجود دارد. دلیل این امر تامین نشدن نهاده‌های دامی است. اخبار فراوان از تخلفات و وجود فساد منتشر می‌شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد که بازگشت وزارت جهاد کشاورزی دولت چهاردهم به رویه‌های پرفساد تجربه شده، عامل اصلی به هم ریختگی بازار نهاده است. رویه‌هایی همچون انحصار واردات که از گذشته برجای مانده و دولت سیزدهم نیز با آن درگیر بود با مطالبه‌گری شهید رئیسی، قبل از دستگاه قضائی برچیده شد اما در دولت چهاردهم، به‌صورت بزرگ‌تری بازگشت.