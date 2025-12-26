مازندران قهرمان رقابتهای کشتی آزاد بزرگسالان قهرمانی کشور شد
مازندران به عنوان نخست رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی ایران دست یافت.
رقابتهای ۵ وزن دوم کشتی آزاد قهرمانی کشور به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی، با معرفی نفرات نخست به پایان رسید. در دیدارهای برگزار شده فینال، در فینال وزن ۶۱ کیلوگرم، رضا مؤمنی ۵ بر یک از سد مهدی رحیمی گذشت و بر سکوی نخست ایستاد.ابراهیم الهی دارنده مدال برنز جوانان جهان در فینال کسلکننده وزن ۷۰ کیلوگرم برابر سینا خلیلی دارنده مدال نقره امیدهای جهان با نتیجه ۲ بر یک به برتری رسید و صاحب عنوان قهرمانی شد. در فینال وزن ۷۹ کیلوگرم، مهدی یوسفی با نتیجه ۴ بر ۲ عادل پناهیان را برد و در فینال جذاب وزن ۹۲ کیلوگرم، ابوالفضل رحمانی دارنده مدالهای برنز جوانان و امیدهای جهان که از وزن ۸۶ کیلوگرم به ۹۲ کیلوگرم آمده است، با نتیجه ۷ بر ۷ از سد مبین عظیمی دارنده مدالهای طلای جوانان و امیدهای جهان گذشت. اما در فینال مهیج وزن ۱۲۵ کیلوگرم، مرتضی جان محمدزاده از آذربایجان شرقی با نتیجه ۵ بر ۲ برابر محمد علی تبار از مازندران گذشت و بر سکوی نخست ایستاد. در پایان رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی ایران به عنوان مرحله نخست انتخابی تیم ملی، تیم مازندران به عنوان نخست دست یافت و تهران و البرز به ترتیب دوم و سوم شدند. ردهبندی تیمی و انفرادی این رقابتها به این شرح است: ردهبندی تیمی: ۱- مازندران ۲۱۵ امتیاز ۲- تهران ۱۰۸ امتیاز ۳- البرز ۸۲ امتیاز ۴- آذربایجان شرقی ۶۲ امتیاز
۵- توابع تهران ۴۰ امتیاز ۶- کردستان ۴۰ امتیاز ۷- سیستان و بلوچستان ۳۳ امتیاز ۸- همدان ۳۲ امتیاز ۹- لرستان ۳۰ امتیاز ۱۰- گلستان ۲۸ امتیاز