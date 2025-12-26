اردوی مشترک والیبال نشسته ایران، قزاقستان و روسیه در مشهد

رئیس فدراسیون جانبازان و توان‌یابان از برگزاری اردوی مشترک تیم‌ ملی والیبال نشسته ایران با قزاقستان و روسیه به میزبانی مشهد در بهمن‌ماه خبر داد.

جلیل کوهپایه‌زاده اظهار کرد: به منظور آماده‌سازی تیم‌های ملی والیبال نشسته زنان و مردان طبق مذاکراتی که با کشورهای قزاقستان و روسیه برای برپایی اردوی مشترک به میزبانی ایران داشتیم، این دو تیم موافقت خود را برای حضور در این اردو به ما اعلام کردند که قرار است این اردو بهمن ماه در مشهد برگزار شود. وی همچنین از اعزام تیم پاراوزنه‌برداری و پاراتیروکمان به مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در بانکوک تایلند خبر داد و گفت: این مسابقات در پاراوزنه‌برداری به منظور کسب سهمیه ناگویا ژاپن و شرکت در گام دوم کسب سهمیه پارالمپیک لس آنجلس و در پاراتیروکمان نیز به منظور کسب سهمیه ناگویا ژاپن است که سعی داریم در هر دو رشته بهترین عملکرد را داشته باشیم.