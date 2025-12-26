فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۰۹۰
تاریخ انتشار : ۰۵ دی ۱۴۰۴ - ۲۰:۵۱
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

اعلام جزئیات قرعه‌کشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا

تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان ایران دو نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا ۲ 
روز سه‌شنبه حریفان خود در مرحله حذفی را خواهند شناخت.
 تیم‌های فوتبال استقلال و سپاهان که دو نماینده کشورمان در فصل جاری رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ هستند با عملکرد خوب خود در مرحله گروهی جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آورده‌اند و روز سه‌شنبه ۹ دی حریف خود را در این مرحله خواهند شناخت. استقلال ایران چهارشنبه شب در بحرین موفق شد با نتیجه 3 بر صفر از سد المحرق بحرین عبور کند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در این رابطه نوشت: ۱۶ تیم باقیمانده در لیگ قهرمانان آسیا دو (ACL Two) فصل ۲۰۲۵/۲۶ روز سه‌شنبه ۳۰ دسامبر، ساعت ۱۵ به وقت محلی (۱۱:۳۰ به وقت تهران) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی حریفان خود در مرحله حذفی را خواهند شناخت. 
مرحله یک هشتم نهائی این رقابت‌ها فوریه ۲۰۲۶ (غرب: ۱۰-۱۱ و ۱۷-۱۸، شرق: ۱۱-۱۲ و ۱۸-۱۹) (غرب: ۲۰ و ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ و ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۴) (شرق: ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ و ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۴۰۴) برگزار می‌شود. فینال یک‌مرحله‌ای «غرب مقابل شرق» هم ۱۶ مه ۲۰۲۶(۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار می‌شود. 

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

یک جنگ پیچیده سایبری و اقتصادی

تلخ اما شیرین

احسانی که مادر مسیحی را مسلمان کرد (حکایت خوبان)

مستندهای میلیاردی اما فـقیر!

بررسی نظریه «بافت کیهانی» در قرآن

آثار اجتماعی «فقر و بی‌عدالتی»

جایگاه نیکی به پدر و مادر -۳(پرسش و پاسخ)

فلسفه تشریع احکام

فلسفه تفاوت‌های زن و مرد(سلوک عارفانه)

اعتکاف بانوان در مسجد(شبهه ها و پاسخ ها)