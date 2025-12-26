اعلام جزئیات قرعهکشی مرحله حذفی لیگ قهرمانان آسیا
تیمهای فوتبال استقلال و سپاهان ایران دو نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا ۲
روز سهشنبه حریفان خود در مرحله حذفی را خواهند شناخت.
تیمهای فوتبال استقلال و سپاهان که دو نماینده کشورمان در فصل جاری رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا ۲ هستند با عملکرد خوب خود در مرحله گروهی جواز حضور در مرحله حذفی را به دست آوردهاند و روز سهشنبه ۹ دی حریف خود را در این مرحله خواهند شناخت. استقلال ایران چهارشنبه شب در بحرین موفق شد با نتیجه 3 بر صفر از سد المحرق بحرین عبور کند. سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC در این رابطه نوشت: ۱۶ تیم باقیمانده در لیگ قهرمانان آسیا دو (ACL Two) فصل ۲۰۲۵/۲۶ روز سهشنبه ۳۰ دسامبر، ساعت ۱۵ به وقت محلی (۱۱:۳۰ به وقت تهران) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کوالالامپور مالزی حریفان خود در مرحله حذفی را خواهند شناخت.
مرحله یک هشتم نهائی این رقابتها فوریه ۲۰۲۶ (غرب: ۱۰-۱۱ و ۱۷-۱۸، شرق: ۱۱-۱۲ و ۱۸-۱۹) (غرب: ۲۰ و ۲۱ بهمن ۱۴۰۴ و ۲۷ و ۲۸ بهمن ۱۴۰۴) (شرق: ۲۱ و ۲۲ بهمن ۱۴۰۴ و ۲۸ و ۲۹ بهمن ۱۴۰۴) برگزار میشود. فینال یکمرحلهای «غرب مقابل شرق» هم ۱۶ مه ۲۰۲۶(۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵) برگزار میشود.