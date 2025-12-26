درستکار: جوانان خوبی در قهرمانی کشور خود را مدعی کردند
سرمربی تیم ملی کشتی آزاد بزرگسالان گفت: رقابتهای کشتی آزاد قهرمانی کشور در تبریز با کیفیت و کمیت خوبی برگزار شد.
پژمان درستکار اظهار داشت: رقابتهای قهرمانی کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی به پایان رسید. ما در این مسابقات شاهد کشتیهای خوبی بودیم و جوانهای مستعدی هم خودشان را به عنوان مدعی مطرح کردند. تمام سرمایههای کشتی ایران منهای ۷ مدالدار جهانی کرواسی، یونس امامی دارنده مدال طلای بازیهای اسلامی و حسن یزدانی به واسطه آسیب دیدگی که داشت و افتخاراتی که طی ۱۰ سال گذشته برای کشورمان به دست آورده از این میدان معاف بودند.
وی در مورد ادامه چرخه انتخابی تیم ملی گفت: امیدوارم که چرخهای که پایه و مبنایش بر عدالت و شایستهسالاری است مانند مرحله اولش که قهرمانی کشور بود به خوبی پیش برود. در مرحله بعدی چرخه حضور در تورنمنتهای هدفمند و از پیش تعیین شده قرار دارد و این کشتیگیران باید در آن محک بخورند تا ترکیب تیم ما برای رقابتهای قهرمانی آسیا، بازیهای آسیایی، قهرمانی جهان و امیدهای جهان مشخص بشود. به احتمال زیاد اولین اردوی ما اواخر دی ماه برگزار میشود و اولین رقابت بینالمللی ما نیز جام یاشاردوغو ترکیه است. بعد از آن نیز حضور مسابقات رنکینگ کرواسی، مسابقات جام یاریگین و در انتهای سال نیز تورنمنت رنکینگ آلبانی را در دستور کار داریم و ما با این ۴ تورنمنت سال ۱۴۰۴ را به پایان میرسانیم. درستکار ادامه داد: در اوایل سال آینده نیز مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش داریم و نتایج به دست آمده این مسابقات و ۴ تورنمنت ذکر شده و در ادامه سایر مراحل چرخه، ترکیب نهائی تیم ملی را گام به گام برای مسابقات مهم پیشرو مشخص خواهد کرد.