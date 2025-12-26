# پرسه ـ در ـ فضای ـ مجـازی
تحریم خارجی یا خودتحریمی داخلی؟!
سید نظامالدین موسوی: «ا ین سخنان آقای عراقچی که سالها ایده مرکزیاش «رفع تحریم» بوده، شوکآور است: «هیچ فعال اقتصادی به من نگفت برو تحریمها را بردار. همه گفتند مشکل ما را در بانک مرکزی، گمرک، مالیات، جهاد و صمت حل کن. همهاش مشکلات داخلی است». بله! تحریم قابل حل است، «خودتحریمی» پدر کشور را درآورده است!»
سید امیر سیاح: «میدانید دل آدم از چی حرف آقای عراقچی میسوزه؟ از اینکه حذف تحریم داخلی، نه هزینه زیادی میخواهد، نه زمان طولانی، نه التماس به خارجی... فقط اراده میخواهد تا اقتصادمان را نجات دهد و ایران را قوی کند.»
دیدارهای معنادار
سبحان برکتی با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با ائمه جمعه در کنگره مرحوم آیتالله میلانی نوشت: «در فضای آرامش بعد از جنگ، دیدارهای پیاپی آقا فقط تشریفات نیست پیام داره پیامی مهم به همه دنیا که راه و مسیر ما بدون توقف ادامه داره. در کنگره مرحوم آیتالله میلانی رهبری مجدد به نقش مهم خواص در بزنگاهها پرداخت. فقیهِ باوقار، مستقل، اهل مرزبندی اما همیشه حاضر در میدان.»
الگوی درسآموز
محسن هوشمند: «بیانات رهبر انقلاب درباره آیتالله میلانی، هم روایتگر نقش ایشان در نهضت اسلامی است، هم مانع مصادره چهرهای انقلابی توسط جریانهای غیرانقلابی. این قرائت همگرا از تاریخ، الگویی درسآموز برای وحدت و حقشناسی در فضای فکری امروز جامعه نیز هست.»
پیشبینی حکیمانه
حسن عابدینی: «حکیم انقلاب افزون بر یک دهه پیش فاش کردند که راهبرد رئیسانجمهور لبخندزن آمریکا به ایران نماد پنهان کردن پنجه چدنی زیر دستکش مخملی است. اعتراف مقامهای آمریکایی و صهیونیستی از اینکه تدارک حمله به ایران از ۴-۳ دهه پیش شروعشده بیانگر دقت این پیشبینی است.»
فداکاری برای وطن
برهان مجد با انتشار این تصویر نوشت: «شهدای مسیحی ما مثل حواریون حضرت عیسی هستند، این از خودگذشتگی برای وطن رو هیچوقت فراموش نمیکنیم...»
بازیگر
حسین سعیدی: «قد و قواره ترانه علیدوستی به لباس «قهرمان زنان» و الگو شدن برای زنان ایرانی که BBC میخواد براش ببافه نمیخوره؛ اون فقط یه بازیگره که الانم داره نقش بازی میکنه.»
سریال شهرزاد لکه ننگ ترانهها
علیاکبر رائفیپور: «هرکسی جز تو میتواند این حرفها را بزند! خانم ترانه علیدوستی با دزدان از پول معلمان بیچاره (صندوق ذخیره فرهنگیان) عکس یادگاری میگیرد و در پروژه پولشویی مفسدان اقتصادی مشارکت دارد!»
مصائب بودجه و کار فرهنگی!
حجتالاسلام راجی: «وقتی بحث حجاب میشه میگن: با بگیروببند حل نمیشه، کار فرهنگی کنین! وقتی بودجه فرهنگی تصویب میشه، میگن: چرا پول ما رو صرف فرهنگ میکنین؟!. کل بودجه فرهنگی ۳ درصده، که اکثر آن هم صرف ورزش، سینما، تفریح، گردشگری، کنسرت و... میشه! بیمه سلبریتیها، ورزشکاران و... هم از این پول است.»
تبریک ویژه کریسمس
کاربری با انتشار این تصویر نوشت: «کریسمس مبارک، بهویژه بر آن مسیحیان فلسطینی و جنوب لبنان که کلیساها، خانهها و خانوادههایشان با بمبهای اسرائیلی از بین رفته است.»
امنیت دریایی
کاربری نوشت: «توقیف نفتکش حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق با خدمه غیرایرانی، بار دیگر نشان داد اشراف اطلاعاتی و اقتدار دریایی ایران در حفاظت از منافع ملی و آبهای سرزمینی، واقعی و بازدارنده است. امنیت منطقه با قاطعیت تأمین میشود.»
نوکری غرب هم بیفایده بود!
عبدالله گنجی: «سوریه پسااسد ١٠١۵ بار توسط صهیونیستها، دهها بار توسط آمریکا به بهانه داعش و دهها بار توسط ترکیه بمباران شده است. آش سوریه اینقدر شور شده است که در اقدامی بیسابقه امروز جنوب این کشور توسط اردن نیز بمباران شد. این فرضیه که اگر نوکری و تبعیت از استانداردهای غرب بکنی راحت خواهی شد نیز باطل است؛ خوارتر میشوی!»