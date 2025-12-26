2کشته و چند زخمی بر اثر تیراندازی

پلیس سوئد از کشته‌شدن دو نفر و زخمی‌شدن چند تن در پی دریافت گزارش درباره انجام یک حمله مشکوک در شمال این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا‌و‌سیما، پلیس سوئد اعلام کرد که پس از اعزام به خانه‌ای در شهرک شمالی «بودن» برای بررسی یک حمله مشکوک، مردی را به ضرب گلوله کشته و جسد زنی را پیدا کرده است.

پلیس سوئد در بیانیه‌ای افزود که گزارش‌هایی را مبنی بر حمله مردی بیست و چند ساله به ساکنان خانه با سلاح دریافت کرده و نیرو‌های پلیس حین تلاش برای دستگیری به او شلیک کرده‌اند. آنها همچنین جسد یک زن ۵۵ساله را در خانه پیدا کردند و دو مجروح هم به بیمارستان منتقل شدند.

سوئد در‌آوریل گذشته شاهد کشته‌شدن سه نفر و زخمی‌شدن چند نفر در تیراندازی در یک آرایشگاه در شهر «اوپسالا» در نزدیکی استکهلم بود.

پیش از آن هم در ماه فوریه، سوئد در پی یک کشتار جمعی که جان

۱۱ نفر، از جمله عامل حمله، را گرفت، دچار شوک بزرگی شد.