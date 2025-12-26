ورود سامانه بارشی به کشور از فردا
یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور و تشدید و گسترش منطقه بارشها، در شمالغرب، غرب، جنوبغرب، برخی مناطق جنوب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه و... بارش باران پیشبینی میشود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به شرایط جوی استانهای مختلف کشور، به ایسنا گفت: روز شنبه در برخی نقاط شمالغرب، غرب، جنوبغرب، ارتفاعات البرز مرکزی، زاگرس مرکزی و جنوبی و ارتفاعات کرمان افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و برف و وزش باد رخ میدهد.
صادق ضیائیان افزود: یکشنبه با ورود سامانه بارشی به کشور و تشدید و گسترش منطقه بارشها، در شمالغرب، غرب، جنوبغرب، برخی مناطق جنوب، دامنه و ارتفاعات زاگرس مرکزی و جنوبی، دامنه و ارتفاعات البرز مرکزی و غربی و برخی نقاط واقع در شرق و مرکز کشور، دوشنبه علاوهبر مناطق ذکر شده، در بیشتر مناطق نیمهجنوبی، شرق، شمالشرق، بارش باران و برف و وزش باد شدید پیشبینی میشود.
به گفته ضیائیان، یکشنبه و دوشنبه در شمالغرب و غرب کشور بارش برف و کولاک برف پدیده غالب خواهد بود و سهشنبه نیمهشمالی کشور بهویژه سواحل خزر نیز به مناطق بارش اضافه میشود و سهشنبه در شمالغرب و غرب و دامنههای جنوبی البرز و مناطق مرکزی کشور وزش باد شدید رخ خواهد داد.
وی ادامه داد: یکشنبه در نیمهجنوبی آذربایجانغربی، غرب کردستان، شمالغرب کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمالغرب فارس و شمال بوشهر و دوشنبه در جنوب آذربایجانغربی، غرب، کردستان، غرب کرمانشاه، بارش مقدار بیشتری خواهد داشت.
این کارشناس هواشناسی با بیان اینکه در مناطق جنوبی، بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و بارش تگرگ است، تاکید کرد: همچنین از یکشنبه تا سهشنبه در شمالغرب و غرب، دمای هوا حدود ۵ تا ۸ درجه کاهش مییابد.
ضیائیان با بیان اینکه طی شنبه در شهرهای پرجمعیت و صنعتی شامل کرج، تهران، اراک، قم و اصفهان تجمع آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا پیشبینی میشود، افزود: پس از آن به تدریج کیفیت هوا در این مناطق بهبود مییابد.
وی افزود: تا دوشنبه دریای خزر مواج است و یکشنبه و دوشنبه نیمهغربی خلیج فارس مواج و متلاطم خواهد بود.
تهران از یکشنبه برفی و بارانی میشود
همچنین، اداره کل هواشناسی استان تهران اعلام کرد: بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشههای پیشیابی، تا روز چهاشنبه آسمان تهران کمی ابری، گاهی همراه با وزش باد و یخبندان و مه (بهویژه در دامنهها و ارتفاعات) پیشبینی میشود. روز شنبه پیرو هشدار سطح زرد آلودگی هوا و هشدار سطح نارنجی آلودگی هوا، افزایش پایداری جو، افزایش آلایندههای جوی و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است.
از بعدازظهر روز یکشنبه با نفوذ سامانه بارشی دیگری در سطح استان تهران، افزایش ابر در برخی مناطق بهویژه نیمهشمالی و غربی، گاهی بارش باران و برف پیشبینی میشود. طی نیمه دوم هفته، کاهش محسوس دمای هوا و وزش بادهای شدید در سطح استان دور از انتظار نخواهد بود.