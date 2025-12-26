اعلام درآمد امسال هکرهای ارز دیجیتال

مجرمان سایبری در سال جاری میلادی در زمینه هک‌ و سرقت انواع ارز دیجیتال رکورد زدند و با تمهیدات امنیتی مختلف برای متوقف ‌کردن خود مقابله کردند.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از تک کرانچ، در سال ۲۰۲۵، ده‌ها سرقت ارز دیجیتال از چندین صرافی بزرگ برخط رخ داد که باعث شد هکرها در این حوزه ۲.۷ میلیارد دلار درآمد کسب کنند.

بزرگ‌ترین هک در این زمینه تاکنون، نفوذ امنیتی به صرافی ارز دیجیتال Bybit مستقر در دبی بود که طی این حمله هکرها حدود ۱.۴ میلیارد دلار ارز دیجیتال را به سرقت بردند. شرکت‌های تجزیه و تحلیل بلاکچین و همچنین پلیس فدرال آمریکا هکرهای کره‌شمالی را به این سرقت عظیم متهم کردند، هرچند شواهد مستقلی در این زمینه وجود ندارد. این بزرگ‌ترین غارت شناخته‌شده ارز دیجیتال در تمام اعصار و یکی از بزرگ‌ترین سرقت‌های مالی در تاریخ بشریت بود. قبل از هک Bybit، بزرگ‌ترین سرقت‌های ارز دیجیتال به ترتیب ۶۲۴ میلیون دلار و ۶۱۱ میلیون دلار بود که توسط هکرها در سال 1401 علیه شبکه ارز دیجیتال Ronin و Poly انجام شد.

از دیگر هک‌های مهم ارز دیجیتال در سال جاری میلادی می‌توان به هک Cetus، یک صرافی غیرمتمرکز، اشاره کرد که ۲۲۳ میلیون دلار برای هکرها به ارمغان آورد. هک صرافی ارز دیجیتال Phemex هم منجر به سرقت بیش از ۷۳ میلیون دلار شد.

دو شرکت‌ نظارت بر ارزهای دیجیتال، به نام‌های Chainalysis و TRM Labs

تخمین زده‌اند که در سال جاری میلادی در مجموع ۲.۷ میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته است. حدود ۷۰۰هزار دلار ارز دیجیتال که از کیف پول‌های شخصی به سرقت رفته نیز ردیابی شده است.

شرکت امنیتی De.Fi، که روند سرقت‌ ارزهای دیجیتال را ردیابی می‌کند، نیز تخمین زده که در سال گذشته میلادی حدود ۲.۲ میلیارد دلار ارز دیجیتال به سرقت رفته و هک شده؛ در حالی که در سال قبل از آن این رقم ۲ میلیارد دلار بود.