در حالی‌ که نماینده گرگان وعده ساخت تله‌کابین بدون قطع درخت را می‌دهد، رئیس محیط‌زیست تأکید کرد که ما مخالف این پروژه هستیم و نظرمان تغییری نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری فارس، پرونده تله‌کابین ناهارخوران وارد فاز تازه‌ای از اظهارنظرها شده است. رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان در مجلس، می‌گوید که برای ساخت تله‌کابین در جنگل ناهارخوران «حتی یک درخت هم قطع نخواهد شد» اما شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست، به خبرگزاری فارس اعلام کرد که نگاه سازمان «کارشناسی» است و از لحاظ فنی امکان اجرای تله‌کابین در این محدوده وجود ندارد.

انصاری تأکید کرد که ما قبلا جواب‌مان را داده‌ایم و تغییر نمی‌کند. همچنین این موضوع باید ابتدا در کمیسیون تخصصی دولت بررسی شود و سپس به هیئت دولت برسد.

از سوی دیگر، رمضانعلی سنگدوینی به فارس گفت که «برای ساخت تله کابین در جنگل ناهارخوران ما روی حرفمان هستیم» و تأیید می‌کند که هیچ جلسه‌ای برای تعیین تکلیف تله‌کابین برگزار نشده است؛ این در حالی است که وی هفته گذشته وعده داده بود که چهارشنبه این موضوع بررسی خواهد شد.

در جبهه موافقان پروژه، استدلال محوری بر «توسعه گردشگری و افزایش ماندگاری مسافران در گرگان» استوار است؛ ادعایی که از منظر کارشناسان محیط‌زیست با واقعیت‌های اکولوژیک منطقه همخوانی ندارد.

در همین چارچوب، مجید مخدوم، پژوهشگر و متخصص علوم محیط‌زیست گرگان، این پروژه را از منظر علمی «کاملاً نامناسب» توصیف کرده و براساس مطالعات مشترک با پژوهشگران دانشگاه گرگان اعلام کرده است که منطقه ناهارخوران ظرفیت تحمل چنین مداخله‌ای را ندارد.

وی تاکید دارد که پیامدهای مورد اشاره شامل تخریب پوشش جنگلی، افزایش فرسایش خاک، فشردگی و کوبیدگی خاک، کاهش نفوذپذیری و در نهایت برهم خوردن ساختار طبیعی اکوسیستم است؛ فرآیندی که مستقیماً کارکردهای حیاتی جنگل را تضعیف می‌کند.