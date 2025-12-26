توقیف کامیون ۱۰چرخ با راننده ۱۷ساله

رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا از توقیف یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰چرخ در محور اندیمشک به اهواز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرهنگ بهروز خانپور اظهار داشت: در ساعت ۲۱:۴۵ روز پنجشنبه، یک دستگاه کامیون ولوو ۱۰چرخ که در محور اندیمشک به اهواز در حال تردد بود، به علت نداشتن حفاظ ایمنی در قسمت بار توسط عوامل پلیس راه متوقف شد.

خانپور افزود: پس از توقف خودرو و انجام استعلام‌های لازم، مشخص شد راننده این کامیون فاقد گواهینامه معتبر بوده و سن وی نیز حدوداً بین ۱۷ تا ۱۸ سال است که این موضوع تخلفی آشکار و بسیار حادثه‌ساز محسوب می‌شود. در همین راستا، کامیون مذکور بلافاصله به پارکینگ منتقل و راننده فاقد گواهینامه جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شد.

وی با اشاره به تشدید برخورد با تخلفات پرخطر گفت: تیم‌های عملیات ویژه پلیس راه فراجا در هفته جاری در استان خوزستان مستقر هستند و با هرگونه تخلف حادثه‌ساز، به‌ویژه تخلفات مرتبط با ناایمنی وسایل نقلیه سنگین و رانندگان فاقد صلاحیت، قاطعانه برخورد خواهند کرد.

رئیس عملیات ویژه پلیس راه فراجا ادامه داد: استان خوزستان براساس آمار‌های موجود، در آبان‌ماه سال جاری جزو استان‌های دارای افزایش تصادفات بوده و اجرای این طرح‌ها با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش سوانح جاده‌ای با جدیت ادامه خواهد داشت.