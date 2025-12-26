نجات جان ۱۶۰۰ تبعه افغانستان از سرما و یخبندان توسط مرزبانی تایباد

سخنگوی پلیس از نجات جان هزار و 600 تبعه افغانستان در سرما و یخبندان توسط مرزبانی تایباد طی هفته گذشته تایباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری پلیس، سردار منتظرالمهدی گفت: مرزبانان هنگ مرزی تایباد در جریان بارش برف و یخبندان هفته گذشته، بیش از هزار و 600 تبعه افغانستانی که از مرزهای غیرمجاز در حال ورود به کشور و در معرض سرمازدگی و مرگ بودند نجات دادند.

منتظرالمهدی افزود: در جریان عملیات امداد و نجات، نیروهای مرزبانی فراجا با استفاده از تمامی امکانات موجود گرمایشی و انتقال اتباع به مکان‌های امن از یخ‌زدگی هزار و 600 تبعه افغانستانی جلوگیری نموده، که این افراد پس از کاهش برودت هوا به کشور مبدأ بازگشتند.

وی ادامه داد: مرزبانی فراجا پیش از این با هشدار به مسئولان مرزی کشور افغانستان خطر عبور غیرقانونی را گوشزد کرده بودند. همچنین به اتباع کشور همسایه توصیه شد که برای ورود به ایران از فرآیندهای مجاز صدور مجوز و مسیرهای قانونی اقدام کنند.