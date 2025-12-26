۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین به بندر شهید رجایی رسید
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران از ورود ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین به کشور در ادامه برنامه نوسازی ناوگان حملونقل عمومی پایتخت خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری شهر، محسن هرمزی گفت: ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین ۱۸متری دیزلی یوتانگ در بندر شهید رجایی بندرعباس تخلیه شد که پس از ترخیص در خطوط پرتردد تندرو تهران به کارگیری خواهند شد.
هرمزی با تاکید بر تسریع و تداوم روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی تهران افزود: ورود اتوبوسهای دوکابین در راستای افزایش ظرفیت جابهجایی مسافران و ارتقای کیفیت خدماترسانی در خطوط پرتردد تندرو انجام شده است.
وی با بیان اینکه ۳۵ دستگاه اتوبوس دوکابین در بندر شهید رجایی از کشتی تخلیه شده است، اظهار داشت: این اتوبوسها پس از ترخیص و انتقال به تهران در خطوط تندرو فعال خواهند شد. این اتوبوسهای به روز با امکاناتی مناسب با هدف تسریع تردد تقدیم شهروندان تهرانی خواهد شد. پس از تکمیل فرآیندهای ترخیص و انتقال به تهران، این اتوبوسها نقش مؤثری در بهبود وضعیت حملونقل عمومی پایتخت ایفا خواهند کرد.