وزارت امورخارجه چین با اشاره به این‌که فروش تسلیحات از سوی آمریکا به تایوان، اصل «چین واحد» را نقض می‌کند، اعلام کرد که 3۰ فرد و نهاد آمریکایی را در حوزه صنایع دفاعی تحریم کرده است.

به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری «ریانووستی»، وزارت امورخارجه چین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «آمریکا اخیراً فروش گسترده تسلیحات به منطقه تایوان را اعلام کرده است. این اقدام به‌شدت اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا را نقض می‌کند، مداخله در امور داخلی است و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین را تضعیف می‌کند. طبق قانون جمهوری خلق چین درباره مقابله با تحریم‌های خارجی، چین بدین‌وسیله تصمیم می‌گیرد علیه شرکت‌های مرتبط با بخش نظامی آمریکا و مدیران ارشد آنها اقدامات متقابل انجام دهد.» در این بیانیه فهرستی از ۲۰ شرکت و ۱۰ فرد مشمول این تحریم‌ها اعلام شده که شامل مسدودسازی دارایی‌ها و مبادلات تجاری با شرکت‌های مستقر در چین است.