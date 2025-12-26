چین با تحریم 30 شرکت و فرد آمریکایی پاسخ حمایتهای ترامپ از تایوان را داد
وزارت امورخارجه چین با اشاره به اینکه فروش تسلیحات از سوی آمریکا به تایوان، اصل «چین واحد» را نقض میکند، اعلام کرد که 3۰ فرد و نهاد آمریکایی را در حوزه صنایع دفاعی تحریم کرده است.
به گزارش «ایسنا» به نقل از خبرگزاری «ریانووستی»، وزارت امورخارجه چین در بیانیهای اعلام کرد: «آمریکا اخیراً فروش گسترده تسلیحات به منطقه تایوان را اعلام کرده است. این اقدام بهشدت اصل چین واحد و سه بیانیه مشترک چین و آمریکا را نقض میکند، مداخله در امور داخلی است و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی چین را تضعیف میکند. طبق قانون جمهوری خلق چین درباره مقابله با تحریمهای خارجی، چین بدینوسیله تصمیم میگیرد علیه شرکتهای مرتبط با بخش نظامی آمریکا و مدیران ارشد آنها اقدامات متقابل انجام دهد.» در این بیانیه فهرستی از ۲۰ شرکت و ۱۰ فرد مشمول این تحریمها اعلام شده که شامل مسدودسازی داراییها و مبادلات تجاری با شرکتهای مستقر در چین است.