آمریکا همزمان با دزدی نفتکشهای ونزوئلا مانع بارگیری آنها نیز میشود
گزارشها حاکی است ارتش متجاوز آمریکا همزمان با دزدی نفتکشهای ونزوئلا در آبهای بینالمللی مانع بارگیری آنها نیز میشود.
در همین راستا نیروی گارد ساحلی آمریکا پس از یک هفته تعقیب وگریز، نفتکش غولپیکر «بلا-۱» را در آبهای اقیانوس اطلس توقیف کرد. به نوشته رویترز، دولت آمریکا این نفتکش را با ادعای حمل نفت ایران و ونزوئلا در لیست تحریمها قرار داده بود. این اقدام، سومین توقیف نفتکش مرتبط با ونزوئلا در ماه جاری میلادی به شمار میرود. به گزارش فارس به نقل از رویترز نفتکش «بلا-۱» بدون هیچ محموله نفتی شنبه گذشته بهنگام حرکت به سمت ونزوئلا برای بارگیری، با تلاش گارد ساحلی آمریکا برای توقیف مواجه شد، اما خدمه کشتی به درخواست نظامیان آمریکایی اعتنا نکرده و مسیر حرکت خود را به سمت اقیانوس اطلس منحرف کردند. به نوشته رویترز، پس از یک هفته تعقیب وگریز، نیروهای ویژه گارد ساحلی آمریکا عملیات «هلیبرن» بر روی عرشه کشتی انجام داده و آن را توقیف کردهاند.