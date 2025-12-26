استفتاء از رهبر معظم انقلاب اسلامی

خیار فسخ بدون تعیین مدت

س) آیا می‌توان ضمن معامله خانه، شرط کرد که تا زمان تنظیم سند رسمی، طرفین حق فسخ(خیار شرط) داشته باشند؟

ج) اگر زمان تنظیم سند معلوم باشد، اشکال ندارد در غیر این صورت شرط باطل بوده و اصل معامله صحیح است.

حرکت دادن بدن هنگام نماز

س) آیا حرکت دادن بدن در حال نماز به طوری که از حالت نماز خارج نشود، جایز است؟

ج) بدن نمازگزار در حال قرائت و ذکرهای واجب باید آرام باشد؛ در حال ذکرهای مستحب نیز (غیر از ذکر «بحول الله و قوته اقوم و اقعد») بدن باید بنا بر احتیاط واجب آرام باشد، پس اگر بخواهد مثلا مقداری جلو یا عقب برود، ذکری را که به خواندن آن مشغول است، قطع کند و پس از آرامش بدن ادامه دهد، البته حرکت جزئی و کم مثل حرکت انگشتان اشکال ندارد.

خمس قبر خریداری شده

س) شخصی قبری را خریداری کرده که پس از مردن در آنجا دفن شود؛ آیا اگر در همان سال فوت نکند سر سال به آن قبر، خمس تعلق می‌گیرد؟

ج) خمس تعلق می‌گیرد.

معیار محاسبه سررسید سال خمسی

س) با توجه به فتوای رهبر معظم انقلاب که «سال خمسی مبنی بر تدقیق نیست»، مصرف درآمد سال برای هزینه‌های زندگی تا چندروز بعد از سالروزِ خمسی، مانعی ندارد؟

ج) تا حدود یک هفته، جزء مئونه سال قبل است.

روش رد مظالم

س) شخصی سال‌ها قبل، اموال مردم را برداشته و به قیمتی پایین می‌فروخته است و اکنون نمی‌تواند صاحبانش را پیدا کند؛ آیا به قیمت آن زمان، رد مظالم بپردازد یا به قیمت امروز؟

ج) اموال مثلی (مانند برنج و حبوبات)، به قیمت روز و اموال قیمی مثل موبایل، به قیمت روزی که فروخته با کاهش ارزش آن، محاسبه شده و پرداخت شود؛ لازم به ذکر است که ملاک برای قیمت‌گذاری، قیمت متعارف است نه قیمتی که در اثر دزدی بودن به ارزش کمتری فروخته است.