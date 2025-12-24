فارسی | العربي | English
عراقچی خطاب به آمریکایی‌ها:

دست دراز کردن برای دیپلماسی زیر سایه بمب‌افکن معنا ندارد

وزیر امور خارجه در واکنش به ادعای آمریکایی‌ها برای آمادگی مذاکره با ایران گفت: «دست دراز کردن برای دیپلماسی» به این معنا نیست که بمب‌افکن بفرستید و بعد با افتخار، ناکامی آن‌ها را موفقیت جلوه دهید! به‌جای تلاش برای فریب جهانیان، به دیپلماسی واقعی و شرافتمندانه روی بیاورید.
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه روز چهارشنبه (3دی) در واکنش به اظهارات مورگان اورتگاس، مشاور نماینده آمریکا در سازمان ملل در صفحه ایکس نوشت: تعریف جدید ایالات متحده از دیپلماسی: «ما آماده مذاکره‌ای معنادار هستیم، اما حقوق به رسمیت شناخته‌ شده‌ بین‌المللی خود را فراموش کنید!» وی در این باره نوشت: این دیکته‌ کردن است، نه مذاکره؛ چه برسد به مذاکره‌ای معنادار!
مورگان اورتگاس، مشاور نمایندگی آمریکا در سازمان ملل متحد چندی پیش در نشست شورای امنیت ادعا کرد که آمریکا آماده مذاکرات رسمی است، اما تنها به شرطی که ایران غنی‌سازی اورانیوم را کاملاً کنار بگذارد و به گفت‌وگوی مستقیم تن دهد. رئیس دستگاه دیپلماسی اضافه کرد: جهان شاهد بود ما در حال مذاکره بودیم که ایالات متحده تصمیم گرفت به روی مردم ما آتش بگشاید و دیپلماسی را تارومار کند. و ما هم همان کاری را کردیم که همیشه می‌کنیم: کسانی را که به ما حمله کردند درهم کوبیدیم و کاری کردیم که از کرده خود پشیمان شوند. در سال‌جاری مذاکرات غیرمستقیمی بین ایران و آمریکا شکل گرفت و در حالی که قرار بود دور ششم آن در 
۲۵ خردادماه در مسقط برگزار شود، دو روز قبل از آن یعنی در ۲۳ خردادماه رژیم صهیونیستی به ایران حمله کرد و پس از آن هم آمریکا در همراهی با این رژیم اقدام به بمباران تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز ایران کرد.
به گزارش فارس، عراقچی خطاب به آمریکایی‌ها گفت: «دست دراز کردن برای دیپلماسی» به این معنا نیست که بمب‌افکن بفرستید و بعد با افتخار، ناکامی آن‌ها را موفقیت جلوه دهید! رئیس دستگاه دیپلماسی بیان کرد: به‌جای تلاش برای فریب جهانیان، به دیپلماسی واقعی و شرافتمندانه روی بیاورید.

