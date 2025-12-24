گروسی در زمین دشمن ایفای نقش میکند
رئیس سازمان انرژی اتمی در واکنش به مواضع اخیر مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، گفت: این اظهارات نشان میدهد گروسی در زمین دشمن ایفای نقش میکند.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی روز چهارشنبه (3 دی) در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در واکنش به اظهارات اخیر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی هستهای، گفت: این اظهارات نشان میدهد گروسی در زمین دشمن ایفای نقش میکند.
وی با اشاره به جلسه اخیر شورای امنیت و نکات مطرح شده در آن گفت: دیگر نمیتوان گفت نکات مطرح شده در این نشست باعث تاسف است، بلکه ما باید خوشحال باشیم که نقش و فشاری که آمریکاییها در این ۲۵ سال بر صنعت هستهای ایران وارد کردند، امروز دیگر کاملاً واضح شده است و در سند استراتژی امنیت ملیشان هم به وضوح نوشتند که منافع آمریکا را از طریق سازمانهای بینالمللی پیگیری نمیکنند و همان قانون جنگل و زور همچنان در دستور کارشان است.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه گزارش، بیانیه و استنادی که در نشست اخیر انجام شد، کاملاً غیرحرفهای و غیرحقوقی بود، گفت: مدت قطعنامه ۲۲۳۱، تمام شده است اما حتی اگر هم میخواستند از آن استفاده کنند، باید ترتیبات آنرا رعایت میکردند که انجام ندادند و به این بهانه که ایران تعهدات برجامی خود را انجام نداده، باید تحریمهای قبلی شورای امنیت سازمان ملل بازگشت داده شود که این کاملاً مردود بوده و اصلاً پذیرفته نیست.
اسلامی ادامه داد: چین و روسیه که دو عضو شورای امنیت و دارای حق وتو هستند هم این موضوع را کاملاً رد و اعلام کردند که این خواسته سه کشور اروپایی و آمریکا که با رهبری و پشتیبانی جریان صهیونیستی، انجام میشود، یک امر مردود است و قابلیت اجرا ندارد.
فعالیتهای هستهای ما
کاملاً صلحآمیز است
وی درباره طرح همکاری ایران با آژانس هم گفت: هیچ کشوری در تاریخ، به اندازه جمهوری اسلامی ایران و سازمان انرژی اتمی ایران با آژانس همکاری نکرده است. بیشترین و سنگینترین بازرسیهای تاریخ، از صنعت هستهای ایران ایجاد شده است و تاکنون حتی یک گزارش وجود ندارد که بازرسان آژانس نوشته باشند عدم انطباق یا انحراف از موازین پادمان. بنابراین این رویکرد سیاسی و فشار حداکثری برای مردمآزاری و تضعیف مردم ایران است که هیچ جایگاهی ندارد و ما به آن وقعی نمیگذاریم. فعالیتهای ما کاملاً صلحآمیز است و در مسیر پیشرفت کشور اقدام میشود.
رئیس سازمان انرژی اتمی با اشاره به اینکه درخصوص همکاری درباره مراکزی که بمباران شده، در ماده ۶۸ پادمان فقط آسیبها و حوادث طبیعی قید شده است؛ حمله نظامی و جنگ در آن دیده نشده است، گفت: اگر آژانس با جنگ و حمله نظامی موافق است این را باید مصوبه کنند و بگویند بله، حمله به تاسیسات هستهای تحت پادمان مجاز است اما اگر مجاز نیست، باید محکوم کنند و وقتی محکوم کردند باید اعلام شود که شرایط بعد از جنگ چیست؟ اگر که شرایط بعد از جنگ مدون است، آژانس اعلام کند تا، ما طبق آن رفتار کنیم اما اگر نیست، تقاضای ما این بوده است و به آنها نوشتیم، بایستی تعریف و تدوین و مشخص شود که اگر برای یک صنعت هستهای که تحت نظر آژانس است، حمله نظامی شد، چه اقدامی باید صورت بگیرد.
اجازه بازدید
از تأسیسات بمبارانشده را نمیدهیم
رئیس سازمان انرژی اتمی تصریح کرد: تا این موضوع تعیین نشود، فشار سیاسی و روانی و پیگیریهای بیربط برای بازرسی دوباره از تأسیسات بمبارانشده و تکمیل عملیات دشمن پذیرفته نیست و پاسخ داده نخواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به برگزاری جشنواره فناوری هستهای زندگی، افزود: این جشنواره به صورت مشترک با سازمان صدا و سیما و در سطحی سراسری برگزار شده است؛ رویدادی که هم ملی و مردمی است و هم حرفهای و آماتور و در قالب چندرسانهای طراحی شده. آغاز آن از بوشهر بوده و در همان روزهای نخست، مردم و فعالان حدود شش ساعت اثر ارائه کردهاند.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: در شرایطی که رسانههای بیگانه با حجم سنگینی از دروغ، تهمت، افترا و وارونهسازی حقایق - بهویژه در موضوع هستهای - بهطور فعال عمل میکنند، ضروری است بتوانیم روایتی چندلایه و چندوجهی را با همراهی مردم و رسانهها ارائه کنیم تا حقایق کشورمان بهدرستی معرفی شود. به گزارش فارس، اسلامی تأکید کرد: این نخستین بار است که چنین همکاری مشترکی صورت میگیرد و امیدواریم با همراهی همه رسانهها بتوانیم در تنویر افکار عمومی و روشنسازی ذهن مردم نسبت به حقایق کشور و صنعت هستهای، اثرگذار باشیم.