کد خبر: ۳۲۵۰۴۳
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۳۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

نوار مغزی!(گفت و شنود)

گفت: آنتونی بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن گفته است «‌مذاکره و توافق با ایران بهتر از بمباران تاسیسات هسته‌ای جواب می‌دهد‌»!
گفتم: حرف حساب زده است! با برجام دنبال برچیدن برنامه هسته‌ای کشورمان بودند و اگر آقایان روحانی و ظریف فرصت بیشتری داشتند، علاوه‌ بر دو برابر کردن تحریم‌ها، بتن‌ریزی در رآکتور اراک و ده‌ها محدودیت دیگر، تمام برنامه هسته‌ای را هم از دست داده بودیم.
گفت: اتفاقاً وندی شرمن، مسئول تیم مذاکره‌کننده آمریکا هم گفته است «‌کاری که برجام با برنامه هسته‌ای ایران کرد، جنگ و بمباران تاسیسات هسته‌ای نتوانست بکند‌».
گفتم: کجای کاری؟! دو روز قبل آقای ظریف در مقاله‌ای برای 
«فارن افرز» پیشنهاد داده است که؛ «‌تهران و واشنگتن باید نسخه به‌روز شده‌ای از برجام را اجرا کنند‌»!
گفت: بعد از حمله نظامی آمریکا در حال مذاکره و بعد از اینکه ترامپ و نتانیاهو اعتراف کردند که از مذاکره به عنوان یک تله برای حمله نظامی استفاده کرده بودند و بعد از اینکه آمریکا صریحاً اعلام کرده است که هدف نهایی آنها براندازی جمهوری اسلامی ایران است و‌... هنوز هم توان درک مسئله‌ای با این همه وضوح را ندارند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! دور از جان ایشان، از بعضی‌ها اگر نوار
۱۹ دقیقه مغزی بگیرند، می‌بینند که ۲۰ دقیقه اولش خالیه!

