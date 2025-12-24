* از کسانی که به برکت خون شهدا در نظام اسلامی مسئولیتی پذیرفته‌اند می‌خواهیم به این کلام امام جامعه که فرموده‌اند«با مردم با تقلب، خدعه، فریب و دورویی برخورد نکنید.» توجه کنند. اگر ما در مسائل گوناگون سیاسی، اقتصادی‌ و... همین یک مورد را رعایت کنیم، مملکت آباد خواهد شد!

قلندری

* احمد عبدالهادی تحلیلگر سیاسی و عضو اتحادیه روزنامه‌نگاران مصری می‌گوید: «‌ایران به سطحی از قدرت دست یافته که مهار آن دیگر شدنی نیست. رهبر ایران تمام کشورهای غربی را رسوا کرد و با به چالش کشیدن غرب اظهار داشت که کشور بر زمینی محکم ایستاده است و از قدرت، حاکمیت و امنیت خود دست نخواهد کشید». خداوند از عمر ما بکاهد و بر عمر با عزت این امام عزیزمان بیفزاید که ایران را در دنیا این‌گونه عزیز و مقتدر نموده است.

زینی‌پور

* وزیر دفاع ونزوئلا گفته است «می‌خواهند در آمریکای لاتین و کارائیب جنگ راه بیندازند و باز هم شهروندان، مالیات‌دهندگان و جوانان آمریکایی را در کیسه‌های سیاه و در تابوت‌ها به خانه‌هایشان بازگردانند.» گویا سردمداران کاخ سیاه دلشان برای تابوت و جنازه‌هایی همانند ویتنام تنگ شده!

رنجبر

* نایب‌رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و روسیه می‌گوید: «روند مبادله تجاری با روبل برای تجارت با روسیه، پس از وقفه‌ای سه ساله، از سر گرفته شد. این اقدام به منظور جهش در مبادلات تجاری با روسیه انجام شده و نقشی مهمی در مبادلات مالی و تجاری با کشورهای عضو اوراسیا خواهد داشت.» شاید این بازی ارزی در کشور یکی از دلایلش همین توجه به شرق باشد که نفوذی‌ها و غربی‌ها برنمی‌تابند و بازی با ارز را کلید زدند!

حسینی سوق

*جنگ تحمیلی 12 روزه این پیام را به دشمن داد که ممکن است ساختمان‌ها را با بمباران از بین ببرد ولی اراده ملت را نمی‌تواند بشکند و دانش هسته‌ای را نابود سازد. به همین دلیل است که باید گفت آمریکا و اسرائیل در تهاجم به ایران با شکست مواجه شدند. مضاف بر آن سیلی سختی هم خوردند و برگشتند.

تکلو

*تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد آنچه دشمن را متوقف می‌کند، نه لبخند دیپلماتیک، بلکه قدرت سخت، انسجام داخلی و ایستادگی راهبردی است. هر جریانی که این واقعیت را نادیده بگیرد و جامعه را به امید توافق با دشمن در حال تمرین جنگ، سرگرم کند، خواه‌ناخواه به حلقه‌ای از زنجیره فشار علیه منافع ملی تبدیل می‌شود.

پریزاد

*چگونه است که وزیر جهاد کشاورزی از واردات بیش از نیاز داخلی نهاده‌های دامی خبر داده ولی در بازار قیمت گوشت و مرغ هر روز افزایش پیدا می‌کند؟

ترکاشوند

*واقعیت تحریم ایران را باید نه یک فشار عادی سیاسی، بلکه یک جنگ اقتصادی تمام عیار و بی‌سابقه دانست که بقای اقتصاد و جامعه ایران در آن، خود یک پدیده مهم در مطالعات روابط بين‌الملل و اقتصاد سیاسی محسوب می‌شود.

اهرمی

*حدود 50000 فرقه و جریان انحرافی مانند بهائیت، بابیت‌، فرقه یمانی و... توسط استکبار و صهیونیست جهانی تشکیل شده که شاید در اسم متفاوت باشند، ولی در عمل، خواست و نیت همه آنها، دوری از خدا، هدف قرار دادن اسلام، تشیع و ایران اسلامی است.

سیف‌آبادی

* واشنگتن تهدید کرده در صورتی که دیوان کیفری بین‌المللی پرونده‌هایی علیه ترامپ یا مقامات ارشد آمریکا را دنبال کند، این نهاد را تحریم خواهد کرد. این حوادث نشان می‌دهد دنیا، دنیای وارونه‌ای است و قانون جنگل بر آن حاکم است. قلدرهای دنیا وقیحانه جلوی چشم ۸ میلیارد انسان نه تنها قوانین حقوق بشری را زیر پا می‌گذارند؛ بلکه دادگاه‌های بین‌المللی را تهدید می‌کنند.

گرامی فرد

* با اتمام حجتی که در مذاکرات غير مستقيم عمان اتفاق افتاد و تا این لحظه منجر به شهادت و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از زنان و کودکان و فرماندهان و دانشمندان کشور شده، بعد از این اتمام حجت طرح مجدد موضوع مذاکره توسط بعضی داخلی‌ها، غیر از حماقت یا وابستگی معنای دیگری ندارد.

زینالی

* آقای پزشکیان ریاست محترم جمهوری گفته من نمی‌توانم کار بکنم. هرکس می‌تواند این گوی این میدان. پس به من فحش ندهید. عرض می‌کنیم شما که نمی‌توانستی نباید وارد این عرصه می‌شدید و جای فردی توانمند و شایسته را غصب می‌کردید. در ضمن طبق فرموده حضرت پیامبر اکرم (ص) به‌کارگیری افراد بی‌کفایت و کار نابلد خیانت به خدا و رسول خداست.

امیرخانی

* باید به خدا اعتماد کرد. آن هم خدایی که می‌تواند فرعون را در آب غرق کند و قارون را در خاک فرو ببرد. اما همان خدا ابراهیم را در میان آتش سالم نگه دارد.

دشتی

* بصیرت فقط این نیست که در انتخابات، بین پزشکیان اصلاح‌طلب و نامزد اصولگرایان، دست به انتخاب درست بزنی. بلکه بصیرت به این است که وقتی مشاهده می‌شود جریان افراطی اصلاح‌طلب، دولت را مطیع بی‌چون و چرای خواسته‌های خود نمی‌بیند و بنا دارد فرش را از زیر پای پزشکیان بکشد، محکم پشت دولت بایستی و نگذاری زمین بخورد.

سرآبادانی

* تحلیلگران اپوزیسیون خارج‌نشین هم جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی با ایران را فاقد دستاورد استراتژیک برای رژیم صهیونی ارزیابی و اعتراف به دست برتر ایران کرده‌اند. یکی از آنان در همین رابطه اظهار داشته اسرائیل نتوانست برنامه اصلی خود یعنی تغییر رژیم در ایران را پیش ببرد.

افراخته

* نتایج مطالعه «مؤسسه دموکراسی اسرائیل» که در ماه ‌آوریل انجام شده ولی به تازگی منتشر گشته، نشان می‌دهد ۲۷ درصد از اسرائیلی‌ها به فکر ترک کشور هستند. با اینکه اذعان دارند مهاجرت گسترده آینده اسرائیل را به خطر می‌اندازد. پاسخ‌دهندگان ناامنی، بی‌ثباتی سیاسی، فشار هزینه‌های زندگی و نگرانی برای آینده فرزندانشان را از انگیزه‌های اصلی خود برای ترک کشور ذکر کرده‌اند.

خطیری

* اقتصاددان‌های ارشد صندوق بین‌المللی پول هشدار داده‌اند افزایش سریع بدهی عمومی ایالات متحده، که اکنون به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده، می‌تواند به یک بحران مالی جهانی منجر شود.

بارگاهی

* جریان‌هایی که امروز با عنوان «مذاکرات جامع با آمریکا» نسخه می‌پیچند، در واقع دنبال مذاکره نیستند. بهانه‌ساز تسلیم‌اند. تجربه روحانی و رفتار تحقیر‌آمیز ترامپ نشان داد آمریکا میز گفت‌وگو نمی‌چیند، فقط می‌ستاند. تکرار این مسیر، بازی در سناریوی تحقیر است نه دیپلماسی. قدرت ملی ایران از موشک و مقاومت آمده نه از امضای برگه‌های دیکته شده.

یک پیام

* چند دوره است که اداره برق، قبض پیامکی برای واحد مسکونی بنده ارسال نکرده در نتیجه در دوره جدید پول برق یک میلیون تومان اعلام شده است. بابت یک میلیون تومان ناراحت نیستم. ناراحتی‌ام به خاطر این است که

۴۰ هزار تومان این مبلغ بابت تاخیر در پرداخت اعلام شده در حالی که تقصیری متوجه بنده نیست و این پول را نباید از ما مشترکین بگیرند.

انصاری

* قدرت خرید کارگران در دولت چهاردهم تاکنون کمتر از نصف شده است. با توجه به تداوم گرانی‌ها تا پایان سال و ثابت ماندن حقوق کارگران طبیعی است در ماه‌های آتی وضعیت قدرت خرید کارگران بدتر هم خواهد شد. آیا دولتمردان نمی‌خواهند برای حل مشکلات معیشتی حقوق‌بگیران

کاری بکنند؟

میر بهاءالدین