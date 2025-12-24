افشای یکی از جنایات ترامپ در جزیره فحشا قربانی خودکشی کرده است
انتشار 30هزار سند دیگر از پرونده جزیره فحشای «جفری اَپستین» در آمریکا جنجال تازهای به پا کرده است.
یکی از این اسناد نشان میدهد که یکی از قربانیان تجاوز ترامپ و اَپستین، پس از مدتی خودکشی میکند. خود «جفری
اَپستین» نیز در زندان به طرز مشکوکی مُرده است!
نام ترامپ بار دیگر به سرتیتر خبرهای آمریکا تبدیل شده است البته اینبار نه بهخاطر اظهارات عجیب و غریبش درباره پایان دادن به 8 جنگ یا کاهش 3هزار درصدی قیمت دارو یا تهدید ونزوئلا و کلمبیا یا شکوفایی رساندن اقتصاد آمریکا. ارتباط وی با مجرم جنسی یعنی «جفری اَپستین» و جزیره فحشای وی خبرساز شده است. وزارت دادگستری آمریکا شامگاه سهشنبه به وقت ایران بار دیگر بیش از ۳۰هزار صفحه سند، عکس و مدارک دیگر مرتبط با پرونده جفری اَپستین را منتشر کرد که این اسناد شامل صدها اشاره به دونالد ترامپ و همچنین دو احضاریه رسمی مربوط به ملک «مارالاگو»، اقامتگاه شخصی ترامپ در فلوریدا، است. در میان این مدارک، نسخههایی سانسورشده از اظهارنامههای مالیاتی گیسلین مکسول (همدست اَپستین)، نسخههای مختلف وصیتنامه اَپستین و همچنین مکاتبات داخلی زندان منهتن- جایی که اَپستین در آن دست به خودکشی زد- دیده میشود.
در اسنادی که روز سهشنبه منتشر شده است چندین اشاره مهم به ترامپ وجود دارد. مهمترین مطلب درباره ترامپ در یک سند دادگاهی از سال ۲۰۲۰ آمده است. براساس یک سند دادگاهی منتشر شده، اَپستین یک دختر ۱۴ساله را به مارالاگو، اقامتگاه ترامپ در فلوریدا برده و او را به رئیسجمهور معرفی کرده است. هنگام معرفی، اَپستین با آرنج به ترامپ زد و در اشاره به نوجوان پرسید: «این یکی خوبه، نه؟» ترامپ لبخند زد و سرش را به نشانه موافقت تکان داد. همچنین در میان اسناد نامهای وجود دارد که «جفری اَپستین» در تابستان ۲۰۱۹ به یک مجرم جنسی محکوم دیگر به نام «لری نَسَر»، پزشک پیشین تیم ژیمناستیک زنان آمریکا، ارسال کرده است. در آن نامه عبارتی آمده که به ترامپ اشاره میکند. دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۹ رئیسجمهور در دوره نخست خود بود. در این نامه، «آپستین» به «نسر» مینویسد: «ما یک چیز مشترک داریم»؛ و منظورش «علاقهمان به دختران جوان» است، و سپس اضافه میکند که «حتی رئیسجمهور ما هم به دختران جوان و بالغ علاقه دارد».
به نوشته سیانان در این اسناد، یک احضاریه مربوط به سال ۲۰۲۱ وجود دارد که از باشگاه «مارالاگو» متعلق به ترامپ میخواهد «هرگونه و تمامی سوابق استخدامی مربوط به» یک فرد سانسورشده را ارائه دهد. در حالی که مشخص نیست این فرد چه کسی است. همچنین ایمیلی از سال ۲۰۲۰ از سوی یک دستیار دادستان آمریکا در حوزه قضائی ناحیه جنوبی نیویورک وجود دارد که اشاره میکند ترامپ هشتبار با هواپیمای اَپستین پرواز کرده است (موضوعی که بعدها با انتشار سوابق پروازها علنی شد). این دادستان همچنین میگوید دو مورد از این پروازها شامل «زنانی بوده که میتوانستند شاهدان احتمالی در پرونده مکسول باشند». یکی از مهمترین اسناد منتشرشده نیز مربوط به سندی میشود که طبق آن ادعا شده است ترامپ و اَپستین به یک زن تجاوز کردهاند. براساس این سند که بخشهایی از آن سانسور شده است یکی از بازماندگان پرونده جفری اَپستین شهادت داده بود که دونالد ترامپ و جفری اَپستین به او تجاوز کرده بودند. این زن بعداً بهطور تراژیک جان باخت و مرگ او بهعنوان «خودکشی» اعلام شد؛ موضوعی که از سوی برخی به پوشش و لاپوشانی تعبیر شده است.
وزارت دادگستری آمریکا: جعلی است
با انتشار این اسناد و جنجالیشدن برخی از اسناد مربوط به ترامپ در این پرونده وزارت دادگستری آمریکا ادعا کرده که برخی از این اسناد حاوی ادعاهای نادرست و جنجالی علیه ترامپ هستند که درست پیش از انتخابات سال ۲۰۲۰ به افبیآی ارائه شدهاند. این وزارتخانه تاکید کرده که این ادعاها بیاساس و کذب هستند و حتی اگر اندکی اعتبار داشتند، پیشتر علیه ترامپ مورد استفاده قرار میگرفتند. به نوشته انبیسینیوز، وزارت دادگستری آمریکا با این وجود اعلام کرد که در راستای پایبندی به قانون و شفافیت، این اسناد را با رعایت الزامات قانونی برای حفاظت از قربانیان اَپستین منتشر کرده است. انتشار این اسناد در حالی صورت میگیرد که انتقادها از سوی قانونگذاران و قربانیان افزایش یافته و آنها معتقدند وزارت دادگستری هنوز تمامی اسناد مرتبط را مطابق قانون منتشر نکرده است.
رویارویی ترامپ با رسانهها
افشای اسناد جدیدی از پرونده «جفری اَپستین» مجرم جنسی که گفته میشود ضربه بسیار سختتری نسبت به مجموعه اولیه اسناد منتشرشده در هفته گذشته به رئیسجمهوری آمریکا وارد کرده، «دونالد ترامپ» را بار دیگر در برابر رسانهها قرار داده و وی روزنامه نیویورکتایمز را «دشمن مردم» خطاب کرده است.
به گزارش ایرنا، تارنمای آمریکایی هیل در این زمینه نوشت: ترامپ، گزارش روزنامه نیویورکتایمز را درباره روابط نزدیکش با اَپستین در پرونده فعالیت غیرقانونی این سرمایهگذار آمریکایی و حلقه قاچاق جنسی مخفی او، محکوم کرد. رئیسجمهوری آمریکا در پستی در شبکه اجتماعیاش موسوم به تروثسوشال نوشت: «روزنامه شکستخورده نیویورکتایمز و دروغها و تفاسیر غلط هدفمند آن تهدیدی جدی علیه امنیت کشور ماست. باید با رفتار رادیکال چپگرایانه و دیوانهوار و نوشتن مقالهها و نظرات جعلی آن مقابله کرد. آنها دشمن واقعی مردم هستند. از شما برای توجه به این موضوع متشکرم». ترامپ به اتهام افترا، شکایتی ۱۵میلیارد دلاری علیه نیویورکتایمز تنظیم کرده است. رئیسجمهوری آمریکا از روزنامه والاستریتژورنال نیز به دلیل مقالهای که به ارتباط او با نامه «مستهجن» به اَپستین اشاره میکرد، شکایت و غرامت ۱۰میلیارد دلاری درخواست کرده است. به نوشته هیل دور دوم افشاگریها در این پرونده، سؤالات جدیدی را در مورد روایت ترامپ مطرح کرده است که براساس آن ترامپ تمایل داشت ارتباط با سرمایهدار بدنام و متجاوز جنسی را کماهمیت جلوه دهد.
توافقهای فیک و بیارزش
«فارینپالیسی» هم در مقالهای به قلم «استفان والت» استاد برجسته روابط بینالملل به سیاست خارجی ترامپ حمله کرده و نوشته است: دونالد ترامپ، زیاد درباره صلح حرف میزند، اما عمدتاً برای اینکه اصرار کند شایسته دریافت جایزه نوبل صلح است او مدعی شده دستکم هشت جنگ را پایان داده است. اما این ادعاها دقیق نیستند. به جای پایان واقعی یک جنگ، تخصص ترامپ «طرح صلح صوری و نمایشی» است. نوعی «توافق» نمادین که با سروصدای فراوان اعلام میشود اما خیلی زود فرو میپاشد.
والت میافزاید: برای نمونه، در غزه، طرح صلح ۲۰بندی- بستهای که ترامپ آن را «نه فقط پایان یک جنگ، بلکه پایان یک عصر ترور و مرگ» توصیف کرد- نه به خشونت میان اسرائیل و حماس پایان داده و نه ثبات ایجاد کرده است. در عوض، این طرح زمینهساز فتح تدریجی کرانه باختری از سوی اسرائیل و رفتار خشونتبار اسرائیل با فلسطینیها شده است. از زمان رسیدن به آتشبس در ماه اکتبر(مهر) تاکنون، نزدیک به ۴۰۰ فلسطینی کشته شدهاند. به همین شکل، ادعای ترامپ مبنی بر پایان دادن به جنگ مرزی میان کامبوج و تایلند نیز با رخدادهای متعدد بیاعتبار شده است: این دو کشور اخیراً دوباره درگیر نبرد شدهاند.
در ادامه این مقاله آمده است: نباید فراموش کرد که این تلاشهای ناکارآمد برای صلح، همزمان با اقداماتی انجام میشود که آتش جنگ را در جاهای دیگر شعلهورتر میکند. ترامپ در حمله اسرائیل به ایران با آن همراه شد؛ او دستور بمبارانها و حملات موشکی در افغانستان، نیجریه، سومالی، لیبی، عراق، سوریه و یمن را صادر کرده؛ و دولتش در حال انجام قتلهای فراقضائیِ مظنونان به قاچاق موادمخدر در کارائیب است، که آشکارا ناقض قوانین آمریکا و حقوق بینالملل است. ترامپ همچنین تهدید کرده که برای براندازی دولت نیکولاس مادورو در ونزوئلا از نیروی نظامی استفاده خواهد کرد. چنین کارنامهای سزاوار عنوان «صلحآفرین» نیست. والت تاکید میکند: حتی کسانی که میکوشند «دیپلماسی کابویی» ترامپ را دفاع کنند نیز اذعان کردهاند که «اگر صلح بر پایه توافقهای توخالی بنا شود- توافقهایی روی کاغذهای تکصفحهایِ پر از نشانهگذاری که در چمنِ کاخسفید تکان داده میشوند- آن صلح دوام چندانی نخواهد داشت.