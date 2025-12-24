رئیس ستاد کل ارتش لیبی در ترکیه کشته شد!

سرویس خارجی-

با سقوط هواپیمای رئیس ستاد ارتش لیبی، او و چند مقام این کشور که در سفری رسمی به ترکیه رفته بودند، جان باختند. ترکیه نقص فنی را عامل سقوط هواپیما اعلام کرد.

لیبی از سال ۲۰۱۱، پس از سقوط رژیم «معمر قذافی» در پی انقلاب و مداخله نظامیِ ویرانگرِ ناتو، وارد دوره‌ای طولانی از بی‌ثباتی و تقسیم‌بندی سیاسی شد. این کشور عملاً به دو بخش اصلی تقسیم شده است: غرب لیبی (طرابلس) که تحت کنترل دولت وحدت ملی به نخست‌وزیری «عبدالحمید دبیبه» قرار دارد و از سوی سازمان ملل متحد و اکثر کشورهای جهان به عنوان دولت مشروع شناخته می‌شود، و شرق لیبی (بنغازی و طبرق) که تحت نفوذ ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» است و با دولت موازی موسوم به دولت ثبات ملی همراهی می‌کند. جنگ داخلی دوم از سال ۲۰۱۴ آغاز شد و پس از درگیری‌های شدید، با آتش‌بس سال ۲۰۲۰ تا حدودی آرام گرفت، اما تقسیم‌بندی نهادها، رقابت بر سر منابع نفتی و دخالت قدرت‌های خارجی مانع از اتحاد واقعی شده است. در سال ۲۰۲۵، درگیری‌های پراکنده در طرابلس رخ داده، اما جنگ تمام‌عیار از سر گرفته نشده و تلاش‌های سازمان ملل برای برگزاری انتخابات و وحدت نهادها همچنان ادامه دارد، هرچند پیشرفت کندی داشته است. «محمد حداد»، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، که در سانحه هوائی ترکیه جان باخت و خبرش را در سطور آتی خواهیم خواند، از چهره‌های مهمِ غرب لیبی و وابسته به دولت وحدت ملی در طرابلس بود.

سقوط مرگبار

اما جزئیات ماجرای سقوط؛ «علی یرلیکایا»، وزیر کشور ترکیه، سه‌شنبه‌شب، تأیید کرد که هواپیمای حامل این مقام رئیس ستاد ارتش لیبی پیغامی برای فرود اضطراری ارسال کرده و سپس ارتباط خود را با فرودگاه آنکارا از دست داده است. آن‌طور که «ایسنا» نوشته است، از سوی دیگر «ترکیه تودی» نیز در خبری اعلام کرده بود که این هواپیما سقوط کرده است. دقایقی بعد و در بامدادِ دیروز، عبدالحمید دبیبه، نخست‌وزیر لیبی، اعلام کرد: «ما خبر جان باختن محمد حداد، رئیس ستاد ارتش لیبی و همراهانش در هنگام بازگشت‌شان از آنکارا را دریافت کردیم.» به نقل از «الجزیره»، دبیبه خاطرنشان کرد: «رئیس ستاد ارتش لیبی، مشاورش، رئیس ستاد نیروهای زمینی و مدیر ساخت تجهیزات نظامی در پی این رخداد سقوط هواپیما جان باختند. این هیئت پس از پایان یک سفر رسمی موفقیت‌آمیز که شامل دیدارهایی با مقامات ارشد ترکیه بود، دچار این فاجعه دردناک شد.» باید افزود که سخنگوی وزارت امورخارجه ایران، دیروز، جان‌باختن رئیس ستاد کل ارتش دولت وحدت

ملی لیبی در سانحه هوائی در ترکیه را به دولت و مردم این کشور تسلیت گفت.

گزارش ترکیه از علت سقوط و قربانیان آن

«برهان‌الدین دوران»، مدیر اداره ارتباطات در ریاست جمهوری ترکیه، روز چهارشنبه، اعلام کرد که هواپیمای خصوصی حامل سرلشکر محمد علی احمد حداد، رئیس ستاد ارتش لیبی، در آنکارا به دلیل نقص فنی سقوط کرده است. به گزارش «شفقنا» به نقل از «اسپوتنیک»، دوران در اظهاراتی که در حساب رسمی خود در پلتفرم ترکی «این سوشیال» منتشر شد، بیان کرد: «در تاریخ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۵ [2 دی 1403]، یک هواپیمای خصوصی حامل سرلشکر محمد علی احمد حداد، رئیس ستاد کل ارتش لیبی، به همراه ۴ همراه و ۳ خدمه، ساعت ۲۰:۳۳ به مرکز کنترل ترافیک هوائی اعلام وضعیت اضطراری ناشی از نقص الکتریکی کرد. این تماس یک ربع پس از پرواز در ساعت ۲۰:۱۷ از فرودگاه اسن‌بوغا و در حالی صورت گرفت که هواپیما درخواست فرود اضطراری داشت.» دوران افزود: «مرکز کنترل ترافیک هوایی، مسیر هواپیما را به سمت فرودگاه اسن‌بوغا تغییر داد و اقدامات لازم در فرودگاه آغاز شد. هواپیما شروع به فرود اضطراری کرد، سپس در ساعت ۲۰:۳۶ از صفحه رادار ناپدید شد و ارتباط با آن قطع گردید. در نتیجه عملیات جست‌وجویی که توسط تیم‌های وزارت کشور آغاز شد، بقایای هواپیمای سقوط کرده یافت شد و تمامی نهادهای مرتبط با دقت بسیار بالا در حال انجام وظایف خود هستند.»