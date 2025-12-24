فارسی | العربي | English
کد خبر: ۳۲۵۰۳۰
تاریخ انتشار : ۰۳ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۰
سرویس کیهان » اخبار
الف الف

666 کلاس درس در همدان با مشارکت خیرین در حال ساخت است



همدان- خبرنگار کیهان:
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، گفت: در حال حاضر ۱۱۱ پروژه آموزشی با ۶۶۶ کلاس درس و با مشارکت خیرین در استان در حال ساخت است و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵، این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد.
محمد شهلایی در آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، افزود: امسال به‌ واسطه آغاز نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی‌، سالی ویژه در حوزه مدرسه‌سازی است و ساخت مدارس با محوریت و مشارکت مردم در دستور کار جدی نوسازی مدارس قرار گرفته است.
وی به فرهنگ‌سازی در حوزه مدرسه‌سازی تاکید کرد و گفت: در این راستا، پویشی با عنوان «بساز مدرسه» با هدف ترویج فرهنگ مشارکت مردمی و جمع‌آوری کمک‌های خرد مردمی برای ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی آغاز شده است.

اشتراک گذاری
پربازدید ترین پربحث ترین

این آدرس غلط است‌!(نکته)

یک روز برتر از هزاران...(به جای گفت و شنود)

سایه سنگین جنگ بر سر غربگرایان!(یادداشت روز)

خنده جیب مردم به اظهارات معاون رئیس‌جمهور

یمنی‌های مسلح همه جا هستند از اردن و سوریه تا عراق و لبنان

وال استریت ژورنال: ایران قدرت سایبری اسرائیل را تحقیر کرد

بررسی 5 محور اقتصادی در جلسه مشترک مجلس و دولت

جنگ مجدد با ایران ده‌ها میلیارد شِکِل برای اسرائیل هزینه خواهد داشت

رکورد فرار از ارتش اوکراین شکسته شد؛ فرار 21هزار نظامی ظرف فقط یک ماه

راهکارهایی برای برون‌‌رفت از مشکلات اقتصادی کشور