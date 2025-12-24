666 کلاس درس در همدان با مشارکت خیرین در حال ساخت است





همدان- خبرنگار کیهان:

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان همدان با اشاره به نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، گفت: در حال حاضر ۱۱۱ پروژه آموزشی با ۶۶۶ کلاس درس و با مشارکت خیرین در استان در حال ساخت است و امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۵، این پروژه‌ها به بهره‌برداری برسد.

محمد شهلایی در آیین اختتامیه بیست‌وهفتمین جشنواره بین‌المللی قصه‌گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان همدان، افزود: امسال به‌ واسطه آغاز نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی‌، سالی ویژه در حوزه مدرسه‌سازی است و ساخت مدارس با محوریت و مشارکت مردم در دستور کار جدی نوسازی مدارس قرار گرفته است.

وی به فرهنگ‌سازی در حوزه مدرسه‌سازی تاکید کرد و گفت: در این راستا، پویشی با عنوان «بساز مدرسه» با هدف ترویج فرهنگ مشارکت مردمی و جمع‌آوری کمک‌های خرد مردمی برای ساخت و تجهیز فضاهای آموزشی آغاز شده است.