با هدایتهای رهبر انقلاب و تدابیر فرماندهی سپاه برای رویارویی با تهدیدات متعدد آمادهایم
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: امروز با لطف الهی، هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تدابیر فرماندهی سپاه آمادگی لازم برای رویارویی با تهدیدات متعدد، از جمله در حوزه سایبری را داریم.
سردار هادی ملانوری، فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی در نشست خبری که به مناسبت چهلویکمین سالگرد تأسیس سپاه حفاظت هواپیمایی برگزار شد، ضمن گرامیداشت یاد امام(ره) و شهدا اظهار داشت: در سال ۱۳۶۳ در اوج جنگ تحمیلی و دفاع مقدس و جنگهای شهری و تهاجمات منافقین و کفار علیه کشور عزیزمان، مقوله تروریستی و عملیاتهای هواپیماربایی از خردادماه تا مهرماه به اوج خود رسید و تعدادی هواپیماربایی انجام شد. در آن شرایط، امام راحل فرمان مبارکی را به سپاه پاسداران صادر فرمودند و عملیات مقابله با هواپیماربایی و اقدامات تقابلی با منافقین و دشمنان در صنعت هوانوردی به سپاه پاسداران سپرده شد.
سردار ملانوری گفت: امروز در صنعت هوانوردی تکلیف و وظیفه مقابله با هواپیماربایی را برعهده داریم و امیدواریم که با دعای خیر امام راحل و فرمانده معظم کل قوا بتوانیم همچون ۴۱ سال گذشته در این مأموریت شبانهروزی، موفق عمل کنیم.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی بیان کرد: رزمندگان سپاه در حوزه صنعت هوانوردی و برقراری امنیت ضمن توجه ویژه به فرامین امامین انقلاب و تکلیفی که به واسطه شورای عالی امنیت ملی به عهده آنان گذاشته شد، به انجام مأموریت پرداختند.
به گزارش دفاعپرس، وی گفت: در مجموع طی
۴۱ سال گذشته بهطور شبانهروزی امنیت پروازها
تأمین شده است؛ آنهم در حالی که روزانه بهطور میانگین ۵۰۰ پرواز انجام میشود.
سردار ملانوری با بیان اینکه در سال گذشته حداقل ۴۵ میلیون مسافر از ۶۷ فرودگاه عملیاتی تحت حفاظت سپاه جابهجا شدند، افزود: همه این مسافران، اعم از مسافران داخلی و خارجی، با حساسیت کامل و با هدف حفظ امنیت پرواز، سلامت و آرامش مردم، مورد بازرسی و کنترل دقیق همکاران ما قرار گرفتند. این فرآیند حساس، با وجود تنوع مراجعین از نظر عقاید، نگاهها و رفتارها، بهلطف خدا و با رعایت کامل اخلاق و بدون ایجاد تنش یا استرس برای مسافران، با موفقیت انجام شده است.
خنثیسازی عملیات خرابکاری و گروگانگیری در پرواز تهران به مشهد
وی به یک مورد خاص تهدید در سال گذشته اشاره و خاطرنشان کرد: در اواسط آبان، در مسیر پرواز تهران به مشهد، فردی که با نیات خرابکارانه قصد اخلال در امنیت پرواز، خلع سلاح سرتیم گارد امنیتی پرواز و انجام گروگانگیری در این مسیر را داشت، توسط همکاران ما در هواپیما دستگیر و این عملیات خرابکارانه بهصورت کامل خنثی شد؛ همچنین تهدیدات دیگری مانند بمبگذاری در ماههای گذشته نیز با تدابیر و اقدامات ویژه همکاران بنده، بدون بروز مشکل حاد، مدیریت شد.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی در ادامه به موضوع تجهیزات امنیتی پرداخت و اظهار کرد: اقدامات پیشگیرانه سالهای گذشته توسط همکاران بنده، عاملی بازدارنده در برابر تهدیدات دشمنان و معاندین بوده است.
سردار ملانوری گفت: در حوزه تجهیزات مانند دستگاههای ایکسری، اسکنرها و دستگاههای کمکبازرسی نیز با وجود تحریمها و مشکلات، با برنامهریزی و پیگیریهای لازم، بخشی از تجهیزات در داخل و بخشی از خارج تأمین شده است و در تلاش هستیم تا با استفاده از تجهیزات بهروز، توان خود را ارتقا دهیم؛ البته با تجهیزات موجود هم، مشکلی در انجام وظایف خود نداریم.
وی با قدردانی از آموزشهای بهروز، دانش فنی و آمادگی جسمانی نیروهای سپاه در حوزه حفاظت هوانوردی، عنوان کرد: به لطف خداوند در طول این ۴۱ سال با مشکل خاصی مواجه نشدهایم و امیدواریم که این موفقیت و ثبات امنیتی همیشه استمرار داشته باشد.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی گفت: امروز همکاری سپاه پاسداران در صنعت هوانوردی با تمام مراجع و نقشآفرینان این حوزه، از جمله برادران در نیروی انتظامی، سازمان هواپیمایی کشوری، حراستها و ارگانهای متعدد، در بهترین شرایط است و خداوند متعال را شاکریم که با کمک این عزیزان، در برقراری امنیت و مقابله با تهدیدات نوظهور و مداخلات غیرقانونی، موفق بودهایم.
سردار ملانوری، همچنین درباره موضوعی که منجر به برکناری یک مسئول در یکی از فرودگاهها شده بود، گفت: همکاران ما در چارچوب ضوابط، قوانین و دستورالعملهای اعلامشده عمل کردند. انتظار ما از مردم عزیز و همه مسئولان، صبوری و همراهی در رعایت الزامات امنیتی در فرودگاهها و هواپیماهاست؛ البته در آن فرودگاه توقع ما از مسئولان استانی این بود که اجازه ندهند برای وزیر محترم راه و شهرسازی مشکلی ایجاد شود و امیدواریم که دیگر چنین مواردی
تکرار نشود.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و تغییرات صورتگرفته در سطح حفاظت فرودگاهها بیان کرد: در پی این جنگ، نیروهای مسلح در همه زمینهها به بررسی نقاط ضعف و قوت خود پرداختند تا اگر ضعفی وجود داشت، آن را برطرف کنند؛ ما هم در سپاه از این امر مستثنی نبودیم و با برگزاری آموزشها و رزمایشهایی برای ارتقای دانش و امنیت در صنعت هوانوردی اقدام
کردهایم.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی یادآور شد: در طول جنگ و روز دوم جنگ تحمیلی، با پیگیریهای جدی، حدود ۸۰ فروند هواپیما را برای پراکندگی و پیشگیری از حملات احتمالی، از فرودگاه مهرآباد و امام خمینی(ره) به مناطق جنوب و جنوبشرق کشور منتقل کردیم. خوشبختانه در این جنگ تحمیلی، صنعت هوانوردی ما آسیبی ندید و پس از آتشبس نیز همه پروازها بموقع و برای خدمت به مردم از سر گرفته شد.
وی تأکید کرد: امروز با لطف الهی، هدایتهای رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و تدابیر فرماندهی سپاه آمادگی لازم برای رویارویی با تهدیدات متعدد، از جمله در حوزه سایبری را داریم.
فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی، فرماندهی رهبر معظم انقلاب اسلامی در جنگ تحمیلی اخیر را معجزهای الهی و نمادی از اعجاز رهبری فرهیخته انقلاب اسلامی خواند که درسها و دانش ارزشمندی برای نیروهای مسلح به همراه داشت.
وی بیان کرد: ما به تمام ارگانهایی که در حوزه امنیت صنعت هوانوردی برای مردم خدمت میکنند، در چارچوب قوانین بینالمللی، یعنی کنوانسیونهای توکیو، شیکاگو و مونترال خدمترسانی میکنیم.