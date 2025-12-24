قالیباف: تصمیمات مؤثری درباره کالابرگ اتخاذ شد
رئیسمجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسه غیرعلنی مجلس با حضور دولت، تصریح کرد: جلسه غیرعلنی مجلس درباره شرایط اقتصادی کشور مؤثر بود و تصمیمات مهمی درباره کالابرگ اتخاذ شد.
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (3 دی) به ریاست قالیباف برگزار شد؛ مسئله مهم کالابرگ، تذکرات نمایندگان درباره حقوق کارگران و کارمندان، نقد و نظرها پیرامون بودجه سال آینده، مواضع سیاسی در قبال مذاکره با آمریکا، افشای تخلفات در نهادههای دامی و محکومیت توقیف نفتکشهای ونزوئلا توسط آمریکا از محورهای مهم این جلسه بود.
محمد باقر قالیباف، رئیسمجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه (3دی) در جلسه علنی مجلس در واکنش به تذکرات برخی نمایندگان درباره برگزاری جلسه غیرعلنی اخیر مجلس برای بررسی وضعیت کالاهای اساسی و نوسانات ارزی، توضیحاتی ارائه کرد.
قالیباف تأکید کرد: به اعتقاد بنده، جلسه دیروز(2دی) یکی از بهترین جلسات مجلس بود. مباحث بهصورت شفاف و روشن مطرح شد و موضوعات مرتبط با کالابرگ، همچنین برخی اشکالات، تخلفات و جرایم احتمالی بهطور جدی مورد بررسی قرار گرفت.
رئیسمجلس با اشاره به تذکر خضریان، نماینده تهران، اظهار داشت: آقای خضریان مطمئن باشند که سازمان بازرسی کل کشور به وظایف قانونی خود عمل کرده و همچنان نیز این مسیر را ادامه میدهد.
وی در ادامه با اشاره به سخنان لاهوتی درباره شورای عالی اقتصادی، گفت: بنده عضو شورای عالی اقتصادی هستم و رؤسای کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه و مرکز پژوهشهای مجلس نیز در این شورا حضور دارند. موضوعات در این شوراها در چارچوب قانون پیگیری میشود. چنانچه لازم باشد قانونی برای مدت محدود، مثلاً یکسال، متوقف شود، این تصمیم با نظر هر سه قوه اتخاذ خواهد شد و برای توقفهای بلندمدتتر، دولت باید لایحهای را به مجلس ارائه کند.
قالیباف درباره مصوبات جلسه غیرعلنی نیز توضیح داد: نکاتی که در جلسه مطرح شد، از جمله مواردی که منادی سفیدان به آن اشاره کرد و همراستا با اظهارات حسینی بود، بهصورت کتبی توسط بنده لغو و این تصمیم به عارف بهعنوان رئیس ستاد بحران
ابلاغ شد.
رئیسمجلس در پایان خاطرنشان کرد: روز گذشته گزارشی از مجموعه مباحث جلسه در اختیار رسانهها و مردم قرار گرفت؛ بنابراین اینکه امروز عنوان شود جلسه هیچ دستاوردی نداشته، منصفانه نیست. جلسهای چهار ساعته از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر با حضور وزرا و نمایندگان برگزار شد که جلسهای مؤثر بود و آثار تصمیمات اتخاذ شده، بهویژه در حوزه کالابرگ، بهزودی قابل مشاهده خواهد بود. درخواست من این است که به این مسائل نگاه جزئی و نقطهای نشود.
حقوق کارگران و کارمندان
باید متناسب با تورم افزایش یابد
حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در تذکری شفاهی با انتقاد از گرانیها و افزایش هزینههای مردم، گفت: حقوق کارگران و کارمندان باید متناسب با تورم افزایش یابد.
وی ادامه داد: در شرایط کنونی با توجه به افزایش هزینهها، قدرت خرید مردم به ویژه اقشار ضعیف، آسیبپذیر شده که فشارهای زیادی به خانوادهها وارد کرده و موجب نارضایتی شده است.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار، گفت: حقوق کارگران باید بر اساس تورم سالانه و سبد خانوار تعیین شود.
وی تصریح کرد: بر اساس قانون خدمات مدیریت کشوری، باید حقوق کارکنان دولت به صورت منظم و متناسب با شرایط کشور بازنگری و تنظیم شود. حقوق کارکنان و کارمندان باید حداقل متناسب با نرخ تورم افزایش یابد.
بودجه سال آینده با رویکرد تصمیمات مردمی بررسی میشود
حمیدرضا حاجی بابایی،نایبرئیسمجلس شورای اسلامی با اشاره به تقدیم لایحه بودجه به مجلس گفت: در جریان بررسی این لایحه، تصمیمات مهمی درباره بودجه سال آینده کشور و نیز سه ماه پیش رو با رویکرد مردمی اتخاذ میشود.
نماینده مردم همدان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به فضل الهی، مشکلاتی که امروز مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند، با دست با کفایت مجلس شورای اسلامی و از طریق لوایح دولت، برطرف خواهد شد، تصریح کرد: پیوند بین دولت و مجلس برای حل مشکلات مردم قطعی است.
ما نیازی به مذاکره با «گرگ» نداریم
مهدی کوچکزاده، نماینده مردم تهران، با انتقاد از اظهارات ایروانی، نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل درباره آمادگی برای «مذاکره منصفانه با آمریکا»، گفت: چنین مواضعی با وظیفه نمایندگان در صیانت از استقلال ملت ایران و سیاستهای کلی نظام همخوانی ندارد.
وی اظهار کرد: ما بهعنوان نمایندگان ملت موظفیم از استقلال کشور دفاع کنیم. این سؤال جدی وجود دارد که اعلام آمادگی برای هرگونه مذاکره منصفانه با آمریکا، آن هم در پاسخ به مقامی که صراحتاً خواستار مذاکره مستقیم و نفی حق غنیسازی ایران شده، مبتنی بر کدام سیاست کلی مصوب در کشور است؟
نماینده تهران با اشاره به وضعیت معیشتی مردم تصریح کرد: ما نیازی به مذاکره با آمریکا نداریم و اساساً آمادگی مذاکره با «گرگ» را نداریم. ملت ایران نیز چنین مسیری را نمیخواهد. مصیبتهای امروز کشور نتیجه همین تفکر است.
خالیفروشی ۸ کشتی نهادههای دامی
در کشور
علی خضریان، نماینده مردم تهران در تذکری شفاهی، درباره نابسامانی نهادههای دامی، اعلام کرد: مستنداتی به دست بنده رسیده که نشان میدهد فروش ۸ کشتی نهادههای دامی از طریق سامانه «بازارگاه» وزارت جهاد کشاورزی انجام شده، بدون آنکه این کالاها عملاً وارد کشور شده باشند. به بیان دیگر، عملاً ۸ کشتی «خالیفروشی» صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه وقوع چنین اتفاقی نمیتواند بدون همکاری یا کوتاهی مسئولان ذیربط در وزارت جهاد کشاورزی و گمرک رخ داده باشد، گفت: لازم است دستگاههای نظارتی و امنیتی بهطور جدی و فوری به این موضوع ورود کنند.
لایحه بودجه ۱۴۰۵
انقباضی و سختگیرانه است
غلامرضا تاجگردون، رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره سند دخل و خرج سال آینده، اظهار کرد: به نظر میرسد لایحه بودجه ۱۴۰۵ یک لایحه انقباضی و سختگیرانه است و در عین حال نیازهای مردم و مملکت هم زیاد است، بنابراین باید بنشینیم و «اهم فی الاهم» کنیم.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه گفت: آنچه برای نمایندگان مجلس اهمیت بیشتری دارد، کاهش فشار بر مردم و بیشترین کمک به معیشت آنهاست، بهگونهای که زندگی مردم بهبود پیدا کند و همزمان به اقتصاد نیز توجه شود.