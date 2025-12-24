ری میزبان نخبگان ایران و افغانستان
به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و گرامیداشت روز پدر، همایش بزرگ و صمیمانهای با حضور جمعی از مسئولان، نخبگان و مردم غیور افغانستان و ایران به همت «مرکز رسانهای مقداد» برگزار میشود.
به مناسبت فرارسیدن سالروز میلاد با سعادت حضرت امیرالمؤمنین علی(ع) و گرامیداشت روز پدر، همایش بزرگ و صمیمانهای با حضور جمعی از مسئولان، نخبگان و مردم غیور افغانستان و ایران به همت «مرکز رسانهای مقداد» برگزار میشود. این رویداد که با هدف تبیین پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و اعتقادی دو ملت همسایه طراحی شده است، فراتر از یک جشن مذهبی، به دنبال ایجاد بستری برای گفتوگوهای راهبردی است.
«مرکز رسانهای مقداد» بر آن است تا در کنار تجلیل از مقام والای پدر، به بررسی موضوعات زیر بپردازد:
* وحدت در برابر جریانهای مخرب: مقابله هوشمندانه با پدیدههای «ایرانهراسی» و «افغانستیزی».
* تبیین واقعیتها: تشریح نقش مثبت و سازنده حضور اتباع افغانستان در ایران و در مقابل، بازخوانی خدمات جمهوری اسلامی ایران به کشور و مردم افغانستان.
* چشمانداز روشن: ترسیم مسیر همکاریهای آینده و نمایش پیشرفتها و زیباییهای کمتر دیده شده سرزمین افغانستان.
طبق برنامهریزیهای اعلام شده، این محفل با تلاوت استاد محمدعلی فروغی آغاز و با اجرای استاد سید جلال معصومی ادامه مییابد. گرداننده برنامه آقای سید بشیر موسوی خواهند بود.
همچنین دکتر انوشه، روانشناس و سخنران برجسته، به عنوان سخنران ویژه در این مراسم به ایراد سخن خواهد پرداخت. بخشهای هنری و موسیقی زنده با صدای مهدی افشار نیز از دیگر برنامههای این جشن بزرگ خواهد بود.
این گردهمایی باشکوه در روز جمعه، 5 دی ماه 1404 در شهر ری برگزار خواهد شد.